Sant’Andrea organizza “Per Faenza”, cena di solidarietà

Arezzo, 25 maggio 2023 – Sant’Andrea tende la mano agli amici di Faenza colpiti dall’alluvione. Lo farà organizzando giovedì 1° giugno, alle ore 20:30, una cena di solidarietà dal titolo “Per Faenza!” il cui incasso sarà interamente devoluto alla comunità faentina.

Al costo di 20 euro si potrà mangiare degli ottimi pici al sugo, porchetta, salsicce accompagnate da patate al forno e per finire un dolce. La cena, organizzata con il sostegno di Unicoop Firenze sezione soci Arezzo, Tenute di Fraternita e Avis Comunale Arezzo, si terrà nella Corte interna del Museo del Quartiere (in caso di maltempo nella sala d’Armi “Enzo Piccoletti).

I quartieristi, oltre al contributo diretto che daranno con il costo della cena, potranno fare una ulteriore donazione attraverso bonifico a questo IBAN: IT48Q0867314100000000563343 specificando il proprio nome, cognome e la causale “Contributo per Faenza”.

“Quanto avvenuto in Emilia-Romagna in questi giorni ci ha particolarmente colpiti - commenta il rettore di Porta Sant’Andrea Maurizio Carboni - abbiamo ricevuto notizie dirette da Faenza circa le devastazioni che hanno prodotto in tutta la città l’esondazione dei fiumi e le persistenti piogge.

Per questo abbiamo deciso di mobilitarci in una raccolta fondi per sostenere le persone e la comunità faentina colpita dall’alluvione. Gli amici si vedono nel momento del bisogno”. Fin dal 1968 esiste un profondo legame tra Arezzo con la Giostra del Saracino e Faenza con il Palio del Niballo, reso ancor più vivo dall’amicizia tra il Quartiere di Porta Sant’Andrea e il Rione Rosso di Faenza.

Negli ultimi anni le due realtà, infatti, sono state protagoniste di commemorazioni, visite e scambi culturali nelle rispettive città: tra questi ricordiamo l’evento in ricordo del giostratore Franco Ricci nel 2018, che ha visto la sfilata dei Musici e Sbandieratori Faentini per le strade del centro storico aretino, e la visita dei dirigenti rionali nel 2020 in occasione della Cerimonia di donazione dei Ceri.

Tanti anche gli appuntamenti a Faenza dove i quartieristi biancoverdi sono stati graditi ospiti, come la Nott de Bisò e varie celebrazioni rionali. Per partecipare alla cena è necessario prenotare via Whatsapp al numero 366 3867800.