Sant’Andrea, intrigo Carboni. L’ipotesi di un passo indietro

Sant’Andrea chiama a raccolta i suoi soci dopo lo tsunami Martino Gianni. Il consiglio direttivo convoca la riunione stasera alle ore 21 nella sala d’armi dedicata a Enzo Piccoletti.

Gli argomenti principali saranno l’arrivo del Re della Piazza a Porta Crucifera e il fatto che si è portato dietro le riserve di lusso dei biancoverdi Matteo Bruni e Leonardo Tavanti. Ma c’è qualcosa che li supera di gran lunga. Sembra infatti che il rettore Maurizio Carboni abbia già presentato, a inizio settimana, una lettera di dimissioni. E questo potrebbe far passare in secondo piano tutto il resto.

Compresi i movimenti per cercare di portare in biancoverde Giulio Vedovini, figlio minorenne dell’ex giostratore Enrico. Carboni, 53 anni ieri, geometra, è stato in questi anni la colonna portante di Sant’Andrea. Si è vestito per la prima volta con il quartiere nel 1991. Rettore è diventato nel 2008 ed ha subito vinto. Da allora ha guidato il quartiere portando nella rastrelliera dieci lance d’oro.

Se le dimissioni di Carboni fossero confermate, sarebbe un duro colpo per i biancoverdi. In un momento in cui Sant’Andrea sembra al centro di vicende che lo indeboliscono e vanno a rafforzare i quartieri avversari. Il vicario Saverio Crestini potrebbe ereditarne il costume se prevalesse la soluzione interna al consiglio.

Il divorzio con Martino Gianni, dopo un lungo corteggiamento per riportarlo alle scuderie biancoverdi. Solo due anni insieme e poi la rottura. Enrico Vedovini che accetta di allenare Porta del Foro, portandosi dietro Giulio, il giovane figlio che quest’anno ha fatto vedere ottime prestazioni. A Porta del Foro, il giostratore da 12 lance d’oro riesce con i suoi insegnamenti a far entrare tra i big della lizza Francesco Rossi, detto Tallurino, in disparte tra i biancoverdi ma rinato in giallocremisi. Subito dopo la Giostra altri colpi: Martino Gianni che firma per Porta Crucifera con il genero Andrea Bennati e portandosi dietro Tavanti e Bruni, il futuro dei biancoverdi.

Per rimediare, il tentativo di ingaggiare Giulio Vedovini. Impresa difficilissima visto che è minorenne e il padre allena Porta del Foro. Si parla anche di Andrea Vernaccini come tutor per far venire il figlio d’arte a Sant’Andrea. Ma prima che l’affare inizi a concretizzarsi, ad assicurarsi Vernaccini sono i giallocremisi, che rafforzano così la loro squadra tecnica.

Il direttivo spiegherà stasera come bloccare questa emorragia. Sono rimasti tre giostratori da mandare in lizza: Saverio Montini, Tommaso Marmorini ed Elia Verni. Nel frattempo Niccolò Paffetti e Davide Parsi sono sul mercato. I soci di Sant’Andrea attendono risposte.