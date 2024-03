Santa Maria in Gradi, la rinascita . Inaugurato il restauro della chiesa

arezzo

Torna aperta al culto dopo la chiusura avvenuta per lavori a dicembre 2022. È stato inaugurato ieri dopo oltre due anni, il restauro della chiesa di Santa Maria in Gradi ad Arezzo, un lungo intervento di consolidamento per ridurre il rischio sismico ma anche di restauro architettonico. I lavori sono stati realizzati con finanziamenti ottenuti dalla Soprintendenza insieme ad altri quattordici beni suddivisi nel territorio di competenza a fondi propri della diocesi. Era del 2013 invece il restauro conservativo dell’intera facciata della chiesa. Proprio in quell’occasione venne alla luce una forte criticità strutturale: la facciata presentava infatti un vistoso fuori piombo nella parte centrale, tanto da creare un arco con le spalle in corrispondenza dei tiranti. Così la scelta nel 2020, per permettere una progettazione puntuale degli interventi, di realizzare una scala di accesso lungo i vari livelli della torre campanaria, una passerella leggera in legno per l’intera lunghezza del sottotetto e una linea vita interna parallela alla passerella per ispezionare i vari ambienti debitamente imbracati. Opere pensate per essere mantenute anche al termine dei lavori in modo da garantire l’ispezione futura in sicurezza. L’iter che ha portato al restauro passa anche da gennaio 2021 quando vengono affidati i servizi di ingegneria e architettura per esecuzione dei rilievi, l’analisi di vulnerabilità, la progettazione esecutiva oltre al coordinamento per la sicurezza. A luglio 2022, vengono consegnati i lavori all’Impresa LaDueBC Srl di Città di Castello grazie a uno stanziamento di 300mila euro da parte del Ministero. Obiettivo di questo intervento in due stralci, la riduzione del rischio sismico e la salvaguardia del bene in caso di terremoto. Il nuovo sistema resistente di carpenterie metalliche, rende la struttura maggiormente capace di assorbire le sollecitazioni orizzontali indotte dall’azione sismica. L’altro obiettivo creare un piano rigido di ripartizione degli sforzi indotti dal ribaltamento della facciata verso l’esterno. Passo successivo, con richiesta di ulteriore finanziamento, è quello di risolvere definitivamente tale criticità strutturale. La Soprintendenza sta provvedendo nella programmazione triennale dei propri interventi a richiedere nuovi fondi per completare anche il secondo stralcio di opere. Mentre la Diocesi è intervenuta con 80mila euro a coprire le variazioni intervenute in cantiere e non prevedibili in sede progettuale. Il restauro di Santa Maria in Gradi diventa anche un convegno, organizzato dalla Soprintendenza in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della provincia di Arezzo e in programma mercoledì 27 marzo alle 14.30 nel salone della sede aretina della Soprintendenza in via Ricasoli 1. "Sono contento della riapertura della chiesa di Santa Maria in Gradi, per me è la prima volta che ho occasione di visitarla – ha detto il vescovo Andrea Migliavacca – Si inaugura questo importante intervento di riqualificazione reso possibile grazie all’impegno economico del Ministero, per il quale siamo molto grati, ma anche grazie all’intervento economico della diocesi che ha consentito di portare a termine il lavoro prospettato. Auspichiamo che il recupero di questa bella chiesa possa essere messo al servizio della pastorale della vita della città sempre più attiva e partecipata”.