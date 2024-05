Sansovino con il Grassina. Bonci spinge il Tegoleto

AREZZO

Fine settimana di riposo per il Terranuova Traiana di Becattini. I biancorossi torneranno in scena domenica 26 maggio quando tra le mura amiche del Matteini affronteranno il Maccarese per quella che è la semifinale di andata, una delle potenziali quattro partite che potrebbero portare alla serie D. Chi invece è impegnato nei playoff e non può certo andare in vacanza è la Sansovino di Enrico Testini. Gli arancioblù domenica scorsa grazie alla forbice hanno osservato un turno di riposo, saltando quindi la semifinale che invece ha visto scendere in campo Grassina e Montagnano. I rossoverdi hanno avuto la meglio e così si presentano alla finale per contendere il pass alla Sansovino. Grassina che tra l’altro si presenta alla finale playoff in programma domani allo stadio Goffredo Del Buffa di Figline (ore 16) con il rinnovo del tecnico Marco Cellini, ex calciatore di Arezzo e Albinoleffe, che proseguirà la sua avventura in rossoverde anche nella prossima stagione. Due squadre ben attrezzate quelle che arrivate in finale con il palio un posto nel quadrangolare contro la vincente dei playoff del gruppo B, del girone A e della Coppa Italia che può portare in Eccellenza.

In Prima categoria il San Quirico dopo aver perso lo spareggio contro il Viciomaggio ospiterà l’Acquaviva potendo contare su due risultati su tre per passare al 90’. Nell’altra semifinale c’è il Tegoleto di capitan Bonci (nella foto). I biancorossi hanno chiuso a pari merito con Viciomaggio e San Quirico in testa al gruppo ma la classifica avulsa li ha puniti. Adesso una semifinale contro l’Amiata (domani ore 16) da vincere e dedicare a Dino Bonci, fondatore e storico dirigente del club scomparso recentemente.

Nel girone L di Seconda categoria appuntamento per la finalissima tra lo Stia e il Guazzino. Calcio di inizio alle ore 16 allo stadio comunale di Subbiano.