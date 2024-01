Sansovino a Fiesole. Giusti sfida l’Alberoro

Trasferta fiorentina con obiettivo tre punti per la Sansovino, per puntare al massimo contro il Fiesole ma soprattutto per cercare di ridurre il margine di sette punti dalla vetta, occupata attualmente dall’Affrico. Calcio di inizio alle 15 per una giornata che propone per la capolista la sfida sul campo del Lucignano, fanalio di cosa. Gli amaranto di Gennaioli sono tornati in corsa anche se restano all’ultimo posto, seppur con solo un punto di ritardo sulla penultima. Tra le partite in programma ecco l’Alberoro di Bernacchia pronto ad ospitare il Subbiano di Giusti, fino alla scorsa stagione alla guida dei rossoblù. Partita delicata e incerta tra due formazioni divise da un solo punto in classifica con vista sui playoff. Il Montagnano di Laurenzi, uscito dalla zona rossa, questo pomeriggio sarà di scena in casa del Casentino Academy. Altra sfida delicasta tra due formazioni appaiate a quota 20 punti in classifica. con due lunghezze di margine sulla zona calda del girone.

La giornata si completa, sempre alle ore 15, con la sfida tra il Grassina terzo in classifica e la Chiantigiana e quella tra il Montalcino e l’Antella. Ecco quindi il duello del Torrita contro il Torrenieri, scontro diretto tra le prime squadre appena fuori dalla zona playout dove un passo falso potrebbe appunto cambiare volto alla parte bassa della graduatoria.