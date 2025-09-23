Sansepolcro va controcorrente. Più studenti alle scuole superiori: "Merito dell’orientamento"

di Claudio Roselli

Da una settimana è cominciato l’anno scolastico e il bilancio delle nuove iscrizioni negli istituti medi superiori e della Valtiberina può considerarsi soddisfacente, specie se rapportato con il tendenziale calo demografico e se si considera che le matricole sono studenti nati nel 2011, anno nel quale gli effetti della grande crisi erano ancora evidenti. L’istituto di istruzione secondaria superiore "Città " – che riunisce il polo dello scientifico, del tecnico economico e dell’artistico-professionale – registra un passaggio in positivo da 218 a 232 unità, per un incremento che sfiora il 10%, anche se vi è stata una sorta di redistribuzione interna: meno ragazzi al liceo scientifico (una sola sezione) e più al linguistico e a scienze applicate, che si presenta con due sezioni, mentre anche stavolta all’indirizzo del classico non vi sono frequentanti. Un salto significativo è invece quello compiuto dal professionale "Francesco Buitoni" per manutentori e operatori socio-sanitari: ne aveva 12 nel 2024, ha più che raddoppiato a distanza di dodici mesi, salendo a 27.

"Merito anche dell’ottimo lavoro svolto dagli insegnanti in sede di orientamento scolastico" ha precisato la professoressa Emilia Marocco (nella foto), dirigente dell’intero istituto.

Bene anche l’istituto tecnico industriale "Margherita Hack", con una classe più cospicua e la professoressa Marocco ha già individuato le prossime linee da seguire: "A livello di orientamento, ci concentreremo ora sull’insegnamento artistico, che necessita di una rivalutazione e sull’indirizzo turistico dell’istituto tecnico economico ‘Fra Luca Pacioli’, perché siamo riusciti a formare una classe prima, che però non è numerosa. Il che mi sembra persino un controsenso". E’ invece sceso il totale al liceo della comunicazione "San Bartolomeo", che conta 43 iscritti contro i 54 dello scorso anno e ciò ha comportato la riduzione delle sezioni da tre a due. La parte del liceo delle scienze umane mantiene una classe e divide l’altra con l’indirizzo economico-sociale. "Purtroppo, dobbiamo fare i conti con la diminuzione delle nascite - ha detto il dirigente Fabrizio Bianchi – per quanto il mantenimento delle due sezioni non sia un dato negativo". Conclusione con l’istituto "Fanfani-Camaiti" di Pieve Santo Stefano con la leggera risalita che si è verificata: 18 giovani all’alberghiero, 14 all’agrario e una ventina al forestale, per un totale che supera quota 50. "In attesa di tempi migliori, è già significativo aver mantenuto in vita i tre indirizzi della scuola", ha commentato il dirigente Giuseppe De Iasi.