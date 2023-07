Sansepolcro, Presentato il Regolamento del Consiglio Comunale Giovanile

SANSEPOLCRO

È stato presentato a Firenze, nella sala Fanfani di palazzo del Pegaso, il regolamento del Consiglio comunale giovani di Sansepolcro, iniziativa all’insegna dell’impegno nelle istituzioni e soprattutto finalizzata a rendere i giovani protagonisti. A illustrarlo è stato Marco Casucci, vicepresidente dell’assemblea legislativa toscana, assieme a Valeria Noferi, assessore comunale alle politiche giovanili del Comune biturgense e ad Antonello Antonelli, presidente del consiglio comunale. Unanime l’approvazione da parte di tutte le forze politiche rappresentate per un progetto che vuol far dialogare studenti dalle medie fino all’università, esponenti dell’associazionismo e giovani cittadini impegnati anche nel mondo del lavoro, residenti nel Comune di Sansepolcro. "Una bella notizia, quella del consiglio comunale dei giovani che viene costituito a Sansepolcro – ha detto Casucci – elaborando un testo che ha raccolto le proposte dei giovani e che poi è stato approvato dal consiglio comunale, quindi nei prossimi mesi verrà istituito formalmente e questo rappresenta per la città una oggettiva novità. Occorre lavorare per far partecipare maggiormente i giovani alla vita politica e amministrativa, è necessario sempre di più ascoltare le proposte che arrivano alle istituzioni dal mondo dei giovani".

Gli ha fatto eco l’assessore Noferi: "Il progetto ha ricevuto una spinta ulteriore dal contatto con la città gemellata di Neauchatel, in Svizzera, dove il Consiglio dei giovani è già una realtà attiva e propositiva. È importante che i giovani conoscano la macchina comunale, apprendano i meccanismi di lavoro di un ente locale e dei vari passaggi burocratici. Il Consiglio comunale dei giovani, uno dei primi della provincia, avrà un importante ruolo propositivo e consultivo".