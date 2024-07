Sansepolcro, lavori sulle strade comunali, intenso volume di interventi

Arezzo, 2 luglio 2024 – Cinque appalti distinti, per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro, con inizio lavori per quattro di essi previsto nella prima quindicina di luglio e per l’ultimo nel prossimo mese di settembre.

Un volume di interventi notevole per il settore Lavori Pubblici comunale all’alba di questa estate 2024. Tutti in ambito stradale, che interessano molteplici aree del territorio di Sansepolcro.

Le opere riguardano la riqualificazione dell’incrocio stradale a Porta del Castello, la manutenzione straordinaria di via Senese Aretina, l’adeguamento della viabilità di collegamento al secondo ponte sul Tevere, la messa in sicurezza della strada comunale della Vannocchia, di via Ferrovia, via Ginna Marcelli, via Tiberina Sud, via Bartolomeo della Gatta, via Carlo Vigo, via Alessandro Volta, via dei Battistoni, viale Pacinotti, via dei Molini.

Oltre a ciò l’Ufficio Tecnico comunale è in fase di controllo della conclusione dei lavori del piano ex Cose di Lana, i cui interventi sulla Senese Aretina sono in corso d’opera e si concluderanno entro il 15 agosto.