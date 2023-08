Sansepolcro: ladri portano via soldi e gioielli mentre due coniugi stanno dormendo

Arezzo, 24 agosto 2023 – Ladri in azione a Sansepolcro all’interno di un appartamento nella località di Pocaia di Sopra, a nord della città, mentre la coppia che vi risiede sta dormendo. È successo nella notte fra martedì e mercoledì, intorno alle 2: servendosi di una scala presa da una vicina abitazione, sono saliti fino al primo piano, trovando socchiuse la finestra e la persiana della sala per poi rubare borsa e borsetto con i portafogli (circa 200 euro totali in contanti) ed entrare in camera da letto, portando via il telefono cellulare della donna e un cassetto del comò pieno di gioielli, bigiotteria e profumi, con assieme anche una piccola somma in denaro. Quando marito e moglie si sono accorti di ciò che stava accadendo, i malviventi erano già fuggiti. Di lì a poco, prima ancora che si facesse giorno, sono stati ritrovati la borsa e il borsetto all’esterno di una casa dello stesso nucleo abitato e poi il telefonino e il cassetto svuotato in una scarpata lungo la E45, che scorre a ridosso e che potrebbe essere benissimo servita alla banda per allontanarsi dal luogo. Cassetti e denaro asportati nelle notti precedenti anche a Fighille, frazione del Comune umbro di Citerna che si trova a due passi dal confine con la Toscana. La sensazione dei carabinieri, viste anche le modalità operative, è che si tratti della stessa banda in azione da più giorni e che adesso, con i controlli destinati a intensificarsi dopo la diffusione delle notizie, potrebbe decidere di non presentarsi più da queste parti.