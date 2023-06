Sansepolcro, domani incontro con il Ministero per il Merletto a Patrimonio Unesco Domani un incontro con il Ministero per la presentazione di un'opera sull'arte del merletto a Sansepolcro. L'evento è organizzato dall'Associazione "Il merletto nella Città di Piero" e coinvolge 26 amministrazioni per la candidatura a patrimonio Unesco.