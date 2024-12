Sansepolcro: conclusi i lavori di riqualificazione a Porta del Castello

Arezzo, 12 dicembre 2024 – Il Comune di Sansepolcro è lieto di annunciare il completamento dei lavori di riqualificazione viaria nella zona di Porta del Castello.

I lavori, che hanno riguardato l’installazione di un nuovo sistema di pubblica illuminazione, la realizzazione della minirotatoria e la posa del nuovo manto stradale, si sono conclusi con il completamento della segnaletica orizzontale.

La realizzazione della minirotatoria con un diametro interno di 2,20 metri e uno esterno di 4,40 metri ha già iniziato a garantire una maggiore fluidità del traffico e a migliorare l’accesso alla città da questa zona cruciale.

Inoltre, la nuova illuminazione stradale a LED (4000°K) è stata progettata per garantire una luce naturale, come prescritto per le aree di circolazione stradale, e include ottiche dedicate per una maggiore visibilità degli attraversamenti pedonali. Questa soluzione migliora la sicurezza per automobilisti e pedoni, soprattutto nelle ore serali e notturne.

I lavori si sono conclusi rispettando il cronoprogramma, e il progetto, del valore complessivo di 200.000 euro finanziato tramite un mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti, rappresenta un intervento strategico per il miglioramento della viabilità e della sicurezza urbana.

L’Amministrazione comunale desidera ringraziare i cittadini per la pazienza e la collaborazione dimostrata durante l’esecuzione dei lavori e invita tutti a usufruire di un’area rinnovata, moderna e sicura.