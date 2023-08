Sansepolcro, al via Berta Music Festival: prologo con Dj Matrix

Arezzo, 25 agosto 2023 – Prende il via a Sansepolcro venerdì 25 agosto Berta Music Festival, rassegna di quattro serata organizzata dai giovani dell’associazione “I Citti del Fare”. Fulcro della manifestazione è piazza Torre di Berta, con il palcoscenico e i tre ordini di tribune da poco montati. Ad aprire la serie, alle 21.30 di venerdì 25, è Dj Matrix, dee-jay di fama nazionale al secolo Matteo Schiavo, che ha già una ricca discografia personale alle spalle fra album in studio, singoli, Ep e compilation. Sabato 26 sarà la volta dell’atteso concerto della Pfm (sigla del nome originario di Premiata Forneria Marconi), band di successo nel genere del rock progressivo che ha vissuto momenti di gloria negli anni ’70 e ’80; a riproporre i successi e il sodalizio con Fabrizio De Andrè sarà l’attuale formazione. Domenica 27 sarà caratterizzata dal ritorno di “Canzonissima”, spettacolo che vedrà di scena una ventina di artisti locali e infine lunedì 28 l’epilogo con lo psichiatra Paolo Crepet. Per Dj Matrix e Pfm ci sono ancora pochi biglietti disponibili, mentre per l’incontro con Paolo Crepet – con ingresso a offerta – si è già registrato il tutto esaurito.