A Sansepolcro prosegue il Terre In Festival. Stasera alle 21 all’anfiteatro Campaccio c’è "Volevo vedere il cielo", produzione Effimero Meraviglioso, compagnia proveniente dalla Sardegna che porta in scena un interessante testo di Massimo Carlotto (nella foto), per la regia di Maria Assunta Calvisi: la radiografia di uno spaccato della società di oggi dove si alimentano i falsi miraggi, i luoghi comuni, gli stereotipi del successo e della felicità, il senso di desolazione e di miseria culturale e morale. In replica il 12 agosto alle 21 al Teatro Comunale di Monterchi. Domani alle 21 a Monterone Sestino, in scena la commedia di Menandro La donna di Samo, in maschera.