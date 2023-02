Sanremo, notte di festa Woodworm E Angiolini in diretta Rai dall’Ariston

di Alberto Pierini

Hanno composto la sesta: che non è la Pastorale, come per Beethoven, ma è il sigillo su un’escalation che non conosce interruzioni. La Woodworm esce da Sanremo con i crismi del successo. I Colla Zio, il gruppo portato sull’onda della Liguria fino al Festival, naturalmente non hanno vinto: ma il loro ventesimo posto va al di là del numero tondo. Primo perché hanno superato il setaccio della critica, che li aveva inseriti tra i primi tredici. Secondo perché al vaglio della musica vera, quella che circola tra radio e social, sono sul podio, terzi addirittura su Instagram e Tik Tok.

Mentre la loro casa madre, la Woodworm, allarga la scuderia, stende le ali su nuovi gruppi (gli ultimi sono i "Brucherò nei pascoli!" e senza riferimenti ai lupi..) e prepara l’assalto numero 7 al Festival. "Partiamo dall’anno prima" spiega Marco Gallorini, socio dell’etichetta fianco a fianco con Andrea Marmorini. Mentre in parallelo Paco Mengozzi lancia la campagna acquisti per il Mengo. E sulla spiaggia va in scena la festa finale.

Mancava dall’inizio del Covid, ha tenuto banco al Tahiti fino all’alba, in una città impegnata a tirare lungo per mantenere l’effetto del successo 2023.

Che proprio in zona Cesarini vede salire alla ribalta un altro aretino doc: Beppe Angiolini. Nel parterre degli opinionisti di Domenica In, la puntata infinita su Sanremo, c’è anche lui, su un trespolo che domina i volti noti.

"Mara Venier è una grande amica: mi ha invitato tempo fa e mi sono detto...perché no". E infatti il sì lo vedi in diretta su Rai Uno. Invitato a giudicare i look degli artisti. Ma i tempi sono tiranni e fa in tempo a disegnarne solo qualcuno.

"Per me è stata una bella edizione, quasi mai ho visto i cantanti proporsi contro la propria identità". Quindi salviamo anche i Cugini di Campagna e Lazza? Sembra impossibile ma è proprio così, oppure mister Sugar è troppo buono per essere vero.

"Ma le immagini migliori che mi hanno colpito sono state quelle di Elodie e di Chiara Ferragni. La prima ha uno stile inimitabile, la seconda riempie il look di contenuti". Ma sempre in diretta Tv promuove il "total rosa" del vincitore Mengoni: "stupendo" commenta il maestro aretino. In rosa così nessuno di noi andrebbe alle poste o al mercato ma si sa, il Festival è un’altra cosa.

Una corsa a perdifiato sul palcoscenico per far cantare tutti. Ma durante la pubblicità, dietro le quinte? "Battute, scherzi, ci alzavamo perfino a ballare: mi sono divertito parecchio". Al suo fianco Chiara Francini, la conduttrice del venerdì, Alessandro Siani e tutto il popolo del Festival. Venier in testa. "E’ una donna fantastica, è esattamente come appare". No, di bocciature da Sugar non c’è verso di sentirle. Tutti promossi nella Sanremo con vista su Arezzo.