Sanremo, l’ultima ribalta aretina. Lacrime e omaggi per Benvegnù. Le pagelle di Angiolini su Rai Uno

"Oggi sarebbe stato con noi": Brunori Sas, all’anagrafe Dario, chiude la performance del duetto di Sanremo con un filo di commozione. E nel ricordo di un amico. Paolo Benvegnù. Il cantautore, legatissimo ad Arezzo e per anni residente qui da noi, è stato ricordato due volte nel festival dei festival. Una ieri sera, dalla sua etichetta musicale, la Woodworm, capace anche quest’anno di trasformare la spiaggia del Lido in un villaggio aretino. Ore di musica, incontri, scouting, fino quasi all’alba e sullo sfondo il nome e il ricordo di Benvegnù.

Se la morte non lo avesse tradito ci sarebbe stato anche lui nel venerdì dei giganti, aperto da Benigni e andato avanti con i grandi nomi della musica italiana: avrebbe cantato con Brunori "L’anno che verrà", uno dei successi eterni di Lucio Dalla. Un anno mai iniziato per il cantautore, essendo scomparso proprio il 31 dicembre. "Un caro amico, un grande cantautore, capace di coniugare il talento con l’ironia" ha scandito Brunori, chiedendo l’applauso dell’Ariston.

L’applauso del compleanno mancato: proprio a San Valentino, la sera dei duetti, avrebbe compiuto 60 anni. Una lacrima sul Festival, non l’unica. Ma quelle scatenate da Simone Cristicchi sono più di emozione che di nostalgia. La sua storia, quella della madre malata di Alzheimer, non hanno fatto breccia solo a Romena, dove Cristicchi è di casa e dove la Fraternità ne segue le performance sanremesi con l’entusiasmo dei fan. Da qui sono partiti molti dei voti che lo hanno lanciato nella finale di ieri sera. Tra cui quello, sia pur virtuale, del vescovo Andrea Migliavacca. Che ha postato il video della sua canzone nel profilo Facebook personale. "Bellissima... e di grande attualità..." scrive. Da una parte spezzando una lancia per l’artista. E dall’altra sdoganando le serate di tanti aretini: se perfino un vescovo fa outing sui suoi gusti musicali, ha pensato qualcuno, allora significa che tutti, ma proprio tutti cantano Sanremo. E non è solo uno slogan. Tra quelli che forse non lo cantano ma di sicuro lo frequentano c’è anche Beppe Angiolini. Lo stilista anche ieri era in riviera, insieme a Mara Venier, per definire i dettagli della maratona Tv di oggi. A Domenica In "Sugar" darà i voti ai look dei cantanti: il prof più generoso del mondo? Sì, è quasi impossibile sentirgli dare un 4 o un 5, in genere gli aggettivi si sprecano. Però la sua ribalta sanremese è ormai granitica e al suo fianco ci sono i grandi esperti della kermesse, dai giornalisti specializzati agli storici dell’evento. Chissà che il "cerchio magico" di zia Mara non possa prima o poi essere trasferito ad Arezzo, nei silos che Angiolini ha rilevato nel cuore di Pescaiola e nei quali vuole fare un grande centro culturale.

Lucia Bigozzi