Sanità, pronta la Centrale operativa al Pionta

Si chiudono alcune tappe del percorso lungo le vie del Pnrr. Le stesse che conducono al colle del Pionta dove la nuova cittadella della sanità sta prendendo corpo. I primi interventi finanziati dall’Europa sono in dirittura di arrivo. Le prime a tagliare il traguardo del voluminoso piano di azione curato dal direttore amministrativo Antonella Valeri, sono le Centrali operative territoriali, da Arezzo a Montevarchi fino a Cortona. Affiancate nella corsa verso la chiusura degli interventi dal nuovo Centro autismo. Le Centrali operative Sono il "gancio" tra l’ospedale e il territorio nella visione che dopo la pandemia ha tradotto in un piano d’azione, il potenziamento della medicina territoriale.

L’intento di fondo è avvicinare i servizi sanitari alle realtà locali, potenziando l’offerta delle prestazioni. Serve anche a questo il Pnrr che sulla Cot al Pionta ha stanziato 580 mila euro. Il taglio del nastro è fissato per giovedì, giorno nel quale saranno presentati i lavori, già finiti, del Centro autismo. A cosa serve la Cot? A prendere in carico la persona che esce dall’ospedale con patologie importanti, spesso croniche, e che ha bisogno di un pool di professionisti nel percorso di ripresa. È come una "palestra" dove specialisti e i medici di base organizzano e decidono il piano assistenziale su ogni paziente. La struttura è dotata di attrezzature tecnologiche, centrali le funzioni di telemedicina, cuore delle Cot. Al Pionta, la Centrale è stata realizzata in una palazzina a un piano, accanto al San Donato.

Lucia Bigozzi