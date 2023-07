Sanità, parte il pressing del Comune "Garanzie sul nuovo ospedale" Procede l’operazione Baldaccio

di Lucia Bigozzi

Dossier sanità: il Comune torna all’attacco e chiede garanzie per gli investimenti. Il faccia a faccia tra la vicesindaco Lucia Tanti e i vertici Asl guidati dal direttore generale Antonio D’Urso è servito a sancire un metodo di lavoro e a mettere a punto una tabella di marcia sulle "grandi opere" strategiche.

Su tutto, c’è il nuovo San Donato che rinascerà dalle ceneri della struttura che già c’è: è l’immagine utilizzata da Tanti per indicare la fase di rilancio già programmata e tuttavia in attesa delle risorse necessarie a completare la mole di interventi. Le garanzie alla Asl stanno dentro la cornice "di un impegno concreto da assumere con la città per l’ospedale" e camminano lungo tre direttrici.

La prima riguarda "la definizione di tempi e risorse destinate al San Donato", spiega Tanti che ricorda l’impegno assunto dal governatore Eugenio Giani nel novembre scorso, al Forum Risk in occasione degli stati generali della sanità: "Il presidente ha dichiarato ufficialmente che Arezzo merita attenzione e investimenti per la modernizzazione dell’ospedale. Giani ha annunciato lo stanziamento di 150 milioni, cifra mancante rispetto ai 50 già appannaggio degli interventi, su una spesa complessiva di 200 milioni. Oggi, vogliamo formalizzare questo impegno con un atto, nero su bianco perchè alle buone intenzioni deve seguire un impegno preciso con la città". La seconda linea aperta nella riunione con i vertici Asl si focalizza sul capitolo "personale sanitario e risorse utili a un riequilibrio degli investimenti con Siena e Grosseto".

Su questo la vicesindaco ha messo sul tavolo la richiesta di una ricognizione su ogni presidio e reparto sanitario. La terza questione muove "dalla necessità di rivedere il sistema delle prestazioni per rispondere al meglio al problema delle liste di attesa e soprattutto dei “pellegrinaggi sanitari” a cui, purtroppo, ci risultano sottoposti diversi pazienti", rimarca Tanti che non ha tralasciato i problemi legati all’emergenza-urgenza con le associazioni di volontariato in crisi per i rincari.

E ancora, l’hospice "per il quale occorre avere un aggiornamento definitivo sui tempi di realizzazione, il nuovo centro autismo, e un tema che il Comune ritiene dirimente: la ridefinizione su scala provinciale dei budget legati ai dipartimenti, per accorciare quella filiera di controllo e responsabilità che è sempre più lontana da professionisti e territori". Le cose da mettere a punto e quelle che, invece, camminano spedite: c’è stato anche questo nel confronto tra Comune e Asl. Dai primi lavori al San Donato, alla cittadella della sanità al Pionta, la casa della salute al Baldaccio, con il centro prelievi in dirittura di arrivo entro l’autunno e il distretto di via Guadagnoli: opere che procedono spedite. Una riunione allla quale ha preso parte anche l’assessore Alessandro Casi per la parte sui lavori legati al Pnrr, servita a chiarire passaggi e necessità. Ora, un gruppo di lavoro verificherà ogni fase. Pronto a suonare la sirena se ce ne sarà bisogno.