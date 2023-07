"Sanità, organico ancora carente" Appello della Vadi: tutte le richieste

di Marco Corsi

"L’ospedale del Valdarno deve essere messo nelle condizioni di erogare e garantire ai cittadini livelli di servizi e di assistenza di base di qualità. E’ necessario e urgente che l’Azienda Sanitaria, con segnali forti, dia risposte concrete soprattutto in termini di personale". Lo ha detto la neo presidente della Conferenza dei Sindaci del Valdarno Valentina Vadi che, nei giorni scorsi, ha avuto un incontro con il direttore generale della Asl Toscana Sud Est Antonio D’Urso e con il direttore sanitario Simona Dei. Nell’occasione avanzate una serie di richieste. "Devono essere, rapidamente, banditi quattro concorsi per sostituire i primari che vanno o andranno in pensione o in trasferimento nel giro di pochi mesi: punto nascitaginecologia-ostetricia, chirurgia, radiologia, pediatria – ha detto Vadi – Le unità complesse, i cui primari vengono trasferiti o messi a riposo, vanno mantenute tali e non ridotte ad unità operative semplici; inoltre è necessario che la rianimazione torni ad essere unità complessa". La presidente ha poi chiesto che nel piano degli investimenti della Asl siano attivati tre interventi già progettati: il completamento dei lavori di ampliamento del pronto soccorso, il cui ultimo step non ha copertura finanziaria, la sistemazione degli spazi della rianimazione, la creazione di una piccola chirurgia per gli interventi di pace maker nei vecchi locali dell’anatomia patologica. Per Vadi occorre poi implementare la strumentazione tecnologica dell’ospedale con il potenziamento della risonanza magnetica in dotazione alla radiologia, con un software di intelligenza artificiale e provvedere all’acquisto di due nuovi ecografi per la cardiologia.

"Scendendo nel dettaglio – ha sottolineato – la criticità maggiore riscontrata è relativa al punto nascita-ginecologia e ostetricia, il cui primario si è trasferito in altra sede il 1 luglio. Il personale è sotto organico. L’azienda sanitaria si è attivata per coprire i turni e consentire le ferie estive, ma non basta. E’ necessario investire fortemente, in termini di risorse umane, e far partire immediatamente le procedure concorsuali per la sostituzione del primario", ha aggiunto. La presidente della Conferenza dei Sindaci ha poi ricordato che ci sono problemi anche sul personale del consultorio. Le visite in gravidanza o ginecologiche, in Valdarno, hanno tempi di attesa molto superiori a quelli della media della azienda. "Per una visita ginecologica alla Gruccia ci sono 128 giorni di attesa contro i 22 giorni della media aziendale".