Sanità, il sindacato torna in trincea "Il nostro ospedale è indebolito" Polemica su liste di attesa e servizi

di Sonia Fardelli

Pochi giorni fa il grido d’allarme lanciato dai sindaci del Casentino per la mancanza di pediatri e medici di famiglia, adesso quello dello Spi Cgil del Casentino che nella sua recente assemblea ha appunto affrontato il tema della sanità nella vallata, mettendone a nudo tutte le criticità. Dall’ospedale di base che negli anni è stato depotenziato, all’emergenza urgenza da riorganizzare, alle liste di attesa troppo lunghe, a tutti gli altri servizi sanitari da estendere sul territorio. E’ stata analizzata anche la convenzione tra l’Asl e i sindaci della vallata.

"Si è trattato di un atto dovuto – ha commentato il segretario provinciale Spi Giancarlo Gambineri – che è arrivato in ritardo e che sarebbe stato opportuno definire anche con il contributo costruttivo dei sindacati dei pensionati che da sempre sollecitano la contrattazione sociale sia alle Asl che ai Comuni".

Altre criticità della sanità in Casentino sono state portate alla luce da Maddalena Senesi, dello Spi provinciale: "Devono essere fatte scelte concrete sul piano socio-sanitario – ha ribadito – Affrontando, in modo particolare, i temi dell’assistenza territoriale, dell’emergenza urgenza e delle risposte che deve dare correttamente un ospedale di base. Dunque un ospedale di vallata ben organizzato che possa dare risposte alle esigenze della popolazione. E poi tanti altri servizi sul territorio che devono essere dati dalle case della salute e di comunità. Con un’assistenza puntuale alle persone. Penso ad esempio ai malati cronici, ai pazienti affetti da diabete, che devono avere una risposta immediata ai loro problemi". Un’assistenza che non sempre è possibile anche per la carenza di personale ormai cronica.

Come ha sottolineato durante la riunione Gabriella Petteruti della Fp Cgil: "Emerge la difficoltà di erogare servizi pubblici per la persistente carenza di personale". "E’ inutile che facciamo investimenti sulle strutture – ha chiuso Senesi – se poi non abbiamo personale per erogare servizi. E per questo ci batteremo in Regione e a livello nazionale perché vengano assegnati adeguati finanziamenti".