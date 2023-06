SanGiovanni. “Volano gli stracci” tra le liste civiche e il centro sinistra

Arezzo, 26 giugno 2023 – Si infiamma il dibattito politico a San Giovanni e dopo le accuse dei civici sulla situazione di alcune aree pubbliche della città, arriva la risposta dell’Alleanza Civica, Democratica e Progressista, che appoggia l’esecutivo Vadi. Massimo Tanzi, Andrea Romoli e Claudio Redditi hanno parlato di manovre tattiche che il gruppo di minoranza sta mettendo in atto in preparazione del voto amministrativo del 2024. “Si accendono gli animi delle liste civiche con largo anticipo rispetto alla scadenza elettorale. Si leggono comunicati, messaggi e si mobilitano i media, tutti orientati a lanciare un unico messaggio di immediato effetto sulla persone: la denigrazione dell’avversario politico e una demolizione acritica – ha spiegato l’Alleanza – Quelli che vediamo nei media sono bombardamenti a tappeto prima dell’attacco in forza? Tendono a distruggere tutto e non solo gli obiettivi strategici. A beneficio di chi e di cosa? Un cambio a Palazzo d’Arnolfo? Comprendiamo la grande voglia di potere che anima le minoranze, che dal loro ruolo istituzionale di controllo si imbarcano in un’azione di distruzione, ma non condividiamo le loro strategie”.

Tanzi, Romoli e Redditi ritengono che quello che sta accadendo sia ingiusto e profondamente scorretto nei confronti “di un’amministrazione che ha attuato in modo diligente tutti gli impegni del suo programma elettorale del 2019. Abbiamo investito risorse proprie, ottenuto finanziamenti statali e regionali e preso prestiti per soddisfare le esigenze prioritarie dei cittadini”, hanno spiegato”, ricordando le opere già realizzate, in fase di completamento o in procinto di iniziare. “Opere che sono evidenti, parlano da sole e riflettono una visione progressista della città che promuove una vivibilità moderna, sostenibile e attenta all’ambiente, nel pieno rispetto dei valori architettonici e storici di San Giovanni. Non c’è un punto del programma elettorale che non abbia trovato riscontro nelle opere realizzate e nelle scelte operate, e di questo dobbiamo essere orgogliosi”, ha sottolineato l’Alleanza Civica, Democratica e Progressista, che ha poi elencato gli interventi effettuati.

Il completamento dell’area di Sant’Andrea, le piste ciclabili, l’apertura di Palomar. “E ancora, l’investimento di 1.205.000 euro per l’asfaltatura di strade importanti come Via Fermi, Via Peruzzi e la Strada Regionale 69, con un nuovo accordo quadro in arrivo; la spesa di 1.200.000 euro nel solo 2022 per ulteriori asfaltature, oltre a quelle effettuate negli anni precedenti; la creazione di una rete di piste ciclabili per migliorare la viabilità e l’accesso al centro storico, con un investimento di oltre 380.000 euro, che include anche la realizzazione di due grandi aree alberate simili a un bosco urbano; la destinazione di 576.000 euro per la ciclopista Ponte alle Forche – Porcellino, collegata alla ciclovia del Chianti; il reperimento di risorse per 300.000 euro dalla Protezione Civile Regionale per un intervento sul Borro al Quercio, garantendo la sicurezza dell’ospedale del Valdarno e de “La Gruccia”.

Il gruppo di maggioranza ha poi ricordato l’investimento di 450.000 euro per la realizzazione di opere di protezione della sponda sinistra dell’Arno, erosa dalla piena del novembre 2019, completati nell’estate dell’anno scors e quello da oltre 1 milione di euro per opere di protezione sugli argini leopoldini della sponda destra dell’Arno nel quartiere Oltrarno, garantendo la sicurezza del territorio. “Senza dimenticare la realizzazione di tre importanti progetti per la sicurezza idraulica dell’Arno, del Borro al Quercio e del Borro di Vacchereccia, per un totale di oltre 11 milioni di euro, in attesa di finanziamento da parte della Regione Toscana e l’impegno degli uffici comunali per progetti culturali, come promesso nel nostro programma elettorale”.

“Abbiamo dovuto stabilire un criterio di priorità nelle opere finanziate con fondi di spesa corrente, notoriamente molto scarsa, è vero… ma è una pratica comune in tutte le famiglie – ha concluso l’Alleanza – Si programmano i lavori in base alle priorità, alle urgenze e alla disponibilità economica. Siamo certi di aver ben impiegato le nostre limitate energie, attingendo anche a prestiti, nel rispetto del principio di sostenibilità del bilancio che vincola l’amministrazione in modo stringente. Questo è il significato di governare, che è diverso dal cavalcare un’onda di scontento artificiosamente creato”.