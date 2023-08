SanGiovanni. La ciclabile del Ponte alle Forche fa discutere

Arezzo, 09 agosto 2023 – Il comitato dei cittadini del Ponte alle Forche esprime perplessità e preoccupazione per come vengono gestiti i lavori alla ciclopista in via di realizzazione. L'associazione, che si e costituita lo scorso anno per relazionarsi con l'amministrazione comunale di San Giovanni in merito agli interventi sulla viabilità del quartiere e agli aspetti relativi all’ attraversamento dei treni con le terre di scavo provenienti dalle gallerie ferroviarie di Firenze, attualmente si sta concentrando sul cantiere della i relativi alla ciclabile.

"Finalmente la scorsa settimana è stato tolto il senso unico che era stato attivato al Ponte alle Forche per l’esecuzione dei lavori e il traffico e tornato ad essere regolare - ha sottolineato il comitato - Vogliamo però sottolineare che la riapertura e avvenuta con quasi 50 giorni di ritardo rispetto al programmato , con i marciapiedi ancora in fase di lavorazione e quindi poco sicuri, pieni di inciampi e di difficoltà, in particolare per chi si muove con mezzi di ausilio alla mobilità". Il gruppo di cittadini non è soddisfatto di come sta avanzando l'opera. "Le attività sulla ciclopista procedono in maniera discontinua - hanno spiegato - Quello che più ci preoccupa è che nel programma lavori vocale che ci era stato illustrato dall’ amministrazione nelle varie riunioni pubbliche, era previsto che a luglio/agosto doveva essere istituito il senso unico regolato da semaforo nel tratto che va dal circolo alla rotonda del Vacchereccia. Una fase di lavori a grande impatto per la viabilità. Ci era stato detto che questo intervento doveva essere fatto in questo periodo per evitare il traffico generato dalle scuole, in modo da sfruttare il periodo a circolazione ridotta per le ferie estive . Oggi siamo a 30 giorni dall’ inizio delle lezioni e all’ intensificarsi dei transiti dei treni previsto a settembre nulla è stato fatto in quel tratto".

Il comitato ha quindi chiesto alla giunta Vadi come intende procedere e se ci sono novità circa il programma di esecuzione di questi lavori, "che stanno procedendo veramente in maniera poco comprensibile e con enormi disturbi alla vita del quartiere. Confidiamo che l’amministrazione decida di pubblicare finalmente il programma di completamento dell’ opera, che doveva avvenire la prima settimana di settembre con l’asfaltatura della strada, così come riportato dall'ente in un recente comunicato stampa. A noi sembra poco credibile visti i molti interventi ancora da fare", ha concluso il gruppo di residenti.