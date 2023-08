SanGiovanni. I civici contestano i lavori in viale Gramsci

Arezzo, 03 agosto 2023 – E' stato definito un intervento "costoso e inutile" quello legato alla riqualificazione di viale Gramsci a San Giovanni. L'intervento è partito ormai da qualche settimana, ma il gruppo di opposizione semina criticità, non prima di aver ricordato le principali problematiche di questa arteria, che presenta un traffico molto intenso in certi momenti della giornata, rendendo la strada una delle più pericolose della città. "Per anni abbiamo interrogato le amministrazioni targate Pd sulla necessità di mitigazione della velocità delle autovetture e sulla presenza maggiore della polizia municipale. Nel frattempo tantissimi incidenti , alcuni dei quali mortali", ha spiegato il movimento civico, che è poi partito all'attacco sui lavori in corso. "L’amministrazione ha utilizzato ben 800.000 euro provenienti dai ristori per le terre di scavo - ha spiegato la minoranza - È curioso notare come si utilizzino questi soldi in un intervento come quello di viale Gramsci e negli stessi mesi si accendano nuovi mutui, e quindi nuovo debito, per 1 milione di euro per le asfaltature parziali di alcune arterie cittadine”.

"Non si capisce con che logica si programmino gli interventi e si diano le priorità. E soprattutto non si capisce quale sia la strategia dell’amministrazione in ordine alla mobilità cittadina". Le liste civiche, a tal proposito, hanno ricordato il famoso piano urbano del traffico. "Fu bloccato dalla nostra ferma opposizione nella precedente consiliatura. L’ attuale sindaco a quei tempi era la segretaria cittadina del Pd, adesso cosa ha intenzione di fare? - Si sono chiesti i civici - Certo è che se in consiglio comunale qualcuno della maggioranza ha detto orgogliosamente che:”Andremo in bici incontro al futuro” qualche dubbio inizia a venire".

Il gruppo di opposizione si è detto convinto che l’intervento dell’amministrazione non risolva i problemi di viale Gramsci. "Anzi, con la prospettiva dell’ insediamento della Casa della Comunità di fianco agli Istituti Superiori, crediamo che i problemi si accentuino - ha aggiunto - Quali sono stati gli studi che hanno portato a questa scelta? A corredo poi del problema principale che è e rimane di gestione della viabilità, esiste di certo un problema di manutenzione sui marciapiedi e sulle essenze arboree che caratterizzano da anni il viale. Su quest’ultimo punto sarebbe sufficiente una riflessione: quante ore e risorse di manutenzione ordinaria sono state spese negli ultimi anni per i marciapiedi e gli alberi di viale Gramsci? Rispondiamo direttamente noi: poco o nulla. La costanza e la puntualità degli interventi di manutenzione ordinaria avrebbero di certo permesso una soluzione più “soft” sul viale, evitando un macro intervento come quello a cui stiamo assistendo, che lascia non poche perplessità sulla qualità della vita di chi quotidianamente vive l'arteria ed evitando di spendere risorse che potevano essere impiegate meglio".