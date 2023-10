SanGiovanni. Bufera politica sulla vertenza ABB

Arezzo, 24 ottobre 2023 – A San Giovanni è polemica sulla vicenda Abb e su una comunicazione arrivata ai capigruppo in consiglio comunale dall'esponente della maggioranza Alberto Marziali . Le liste civiche attaccano senza mezzi termini, non prima di aver ricordato di aver depositato una mozione nella quale chiedono la convocazione urgente di un tavolo istituzionale con, al centro, la crisi aziendale ed occupazionale che riguarda i lavoratori dello stabilimento di Sant'Andrea. "L'abbiamo fatto adempiendo al mandato che i cittadini ci hanno conferito permettendoci di essere i loro rappresentanti in consiglio comunale, rivolgendo ogni sforzo possibile verso la salvaguardia dell'occupazione, che era un punto del nostro programma elettorale. La mozione - hanno spiegato i civici - è stata quindi inoltrata, per trasparenza e conoscenza, anche alle sigle sindacali".

E' poi arrivata la comunicazione del capogruppo del centro sinistra Marziali, che è stata divulgata dalle liste civiche. "Marziali scrive: Credo sia importante valutare anche la delicatezza dei rapporti tra il Sindaco e alcuni dirigenti aziendali o sindacali oppure anche i nostri stessi rapporti con singoli dirigenti o persone informate, sviluppati nel corso del tempo. Questi rapporti si basano su un dialogo informale, sincero e aperto, che potrebbe subire delle ripercussioni se nascesse il sospetto che certe informazioni possano finire sopra un tavolo pubblico (come una commissione) . le migliori condizioni atte a favorire il benessere della comunità, difendendo il diritto al lavoro, i lavoratori e le loro famiglie. , assoluta, trasparenza nei confronti del consiglio quale suprema istituzione pubblica della città e della cittadinanza. Conferitrice del mandato in virtù del quale anche il capogruppo Marziali ricopre una carica".

"Non è accettabile - hanno aggiunto - derubricare quanto accade in Abb a una questione da risolversi con l'approccio del “Vogliamoci bene”, nè tantomeno con quello del "non disturbare il manovratore perchè ci sta parlando il Sindaco in via informale."Ciò che accade in una importante azienda come quella, il destino delle famiglie dei lavoratori coinvolti e, ancora oltre, il destino di un pezzo della nostra comunità, deve svolgersi alla luce del sole. Il tempo dei segreti di palazzo e delle congreghe private deve finire - ha proseguito il gruppo di opposizione - Così come deve finire il tempo delle segrete stanze e della gestione personalistica dell'imprenditoria locale da parte di una sinistra che si riempie la bocca di "lavoro" per poi chiedere silenzio stampa quando a non dormire la notte sono i lavoratori in bilico. L'intera comunità merita di essere messa al corrente dei movimenti cui allude Marziali. Oppure il capogruppo Pd ha paura di disturbare i "padroni del vapore"? Ebbene, noi no!" Le liste civiche hanno quindi invitato Alberto Marziali a rendere pubblico il resto della sua lettera "ed il perché noi dovremmo non richiedere una Commissione. Se si vuole affossare la nostra mozione - hanno concluso i civici - lo si faccia pubblicamente e nelle sedi appropriate. E se ne dia opportuna spiegazione alla città. Ci chiediamo infine se il Sindaco, i lavoratori e le sigle sindacali siano state messe a conoscenza di queste "considerazioni", come le chiama Marziali.