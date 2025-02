Sangiovannese. Bonura soddisfatto

Arezzo, 03 febbraio 2025 – E' un ottima Sangiovannese quella che ieri, in casa, è riuscita a bloccare sullo 0-0 il Grosseto ed allungare la striscia di risultati utili consecutivi a tre. Una partita da squadra vera quella degli uomini di Bonura, capaci di rimanere compatti e lucidi per tutti i 95' minuti e sfiorando anche la vittoria in un paio di occasioni. Una partita in cui la Marzocco ha tirato fuori tutto il suo potenziale, confermando l'ottima solidità difensiva anche grazie ad un'altra favolosa prestazione del portiere classe 2005 Barberini, capace di salvare il risultato di pareggio con due veri e propri miracoli nella ripresa. Un punto che si aggiunge ai 6 ottenuti nelle scorse due partite e che fa ben sperare il pubblico in vista del raggiungimento dell'obiettivo salvezza. A proposito di questo risultato hanno espresso le loro opinioni i mister delle due squadre. "Prestazione molto positiva dei ragazzi, abbiamo mostrato lucidità e solidità durante tutta la partita contro una squadra forte, - ha affermato Bonura-. Ritengo che il pareggio fosse il risultato giusto per ciò che si è visto in campo, sono molto soddisfatto di aver ottenuto il terzo risultato utile consecutivo e di aver ribadito la nostra ottima solidità difensiva".

" Non sono soddisfatto né del risultato né della prestazione-ha dichiarato mister Consonni-. Facciamo ultimamente molta fatica a sviluppare e quando la Sangiovannese si chiudeva non ci ha permesso di fare il nostro gioco. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa in più, ma sicuramente i ragazzi sentivano ancora le fatiche fisiche e mentali del match di Livorno, ma nonostante questo dovevamo fare di più e alla fine il pareggio è il risultato più giusto per ciò che abbiamo visto oggi". Insomma, il cammino degli azzurri adesso si fa meno in salita. La squadra ha mostrato ancora una volta segni evidenti di miglioramento e tra l’altro deve recriminare per due episodi molto dubbi. Il fuorigioco fischiato sul gol di Gaetani, apparso inesistente e un presunto fallo da rigore. Il pareggio con i grifoni, comunque, rispecchia i valori espressi in campo e rappresenta un buon viatico in vista delle prossime, importanti sfide del Marzocco, che quest’anno può davvero evitare di salvarsi all’ultima giornata. La squadra è stata adeguatamente rinforzata e anche Bonura sta facendo un buon lavoro.