Sangio, Prosperi non si fida

Fabio Prosperi, allenatore della Pianese capolista, è l’ex da parte amiatina della gara che domenica si giocherà al Fedini. Fu preso, dal Castel di Sangro, nell’estate del 2003 per l’allora gruppo allenato da un certo Maurizio Sarri, il rapporto con l’attuale allenatore della Lazio non decollò del tutto e, difatti, la sua esperienza in azzurro durò giusto qualche mese prima del trasferimento, nel mercato di riparazione, a gennaio del 2004, ai sardi dell’Olbia. Ciononostante ha un bellissimo ricordo della piazza. "Diciamo che non ero troppo in sintonia con il gioco di Maurizio Sarri - afferma il 44enne tecnico abruzzese ma da anni tarantino di adozione - aldilà di questo conservo un bellissimo ricordo della piazza di San Giovanni e anche dello stesso Sarri che ho avuto modo di incrociare, quando ancora giocavo, in un Sorrento-Taranto di qualche anno fa. Si vedeva che aveva una marcia in più, difatti la sua carriera è davanti agli occhi di tutti". Domenica però non ci sarà tempo per i ricordi, Prosperi non si fida affatto della Sangiovannese e lo dice a chiare lettere. "Onestamente non credevo che la Sangiovannese facesse un campionato del genere, l’ho incontrata in estate nel corso di un’amichevole proprio in Valdarno dove uscimmo, peraltro, con un pareggio ma facendo una bruttissima figura. Credevo potesse recitare un ruolo di media-alta classifica, evidentemente è accaduto qualcosa e tante le operazioni che hanno fatto nell’ultimo mercato. Domenica sarà tutt’altra storia rispetto alla partita di andata, l’organico è stato profondamente rinnovato e dai filmati che ho potuto vedere delle ultime partite si nota che qualcosa è cambiato anche nelle motivazioni dei giocatori. Sarà una gara, a mio modo di vedere, giocata a viso aperto e per noi rappresenterà un impegno davvero tosto".

E quando gli chiediamo cosa teme particolarmente del gruppo di Rigucci risponde mettendo in evidenza un altro aspetto tutt’altro che secondario. "Ho già parlato del valore della Sangiovannese, proprio perché ho visto alcuni filmati temo oltre il valore del gruppo azzurro anche le condizioni del terreno di gioco di San Giovanni che non mi sembra ben messo, con la pioggia che magari ha fatto il resto negli ultimi giorni. Giocare su un rettangolo di gioco in buone condizioni o no senz’altro penalizza entrambe le squadre.Vedremo un po’ quello che accadrà".

Massimo Bagiardi