Sandro Canori al Rosini. Lo stand-up comedian

Lo stand-up comedian romano Sandro Canori sarà il protagonista del prossimo evento della stagione teatrale di Lucignano con apericena inclusa. Riflettori accesi stasera, con inizio alle 20, quando protagonista sarà Sandro Canori con lo spettacolo "Non siamo soli, siamo troppi". L’evento, a cura di Comune di Lucignano e Officine della Cultura in collaborazione con The Comedy Club, sarà arricchito dall’apericena a cura di Osteria Le Botti.

Sandro Canori nasce prematuro a Roma e cresce acerbo nel profondo e produttivo nord est capitolino, fuori dal raccordo per non dare fastidio a nessuno. Le prime esperienze su un palco le fa grazie al rap vivendo la scena underground romana. Un giorno, dopo l’ennesima risata scaturita dall’affermazione "Sì ti giuro sono un rapper!", decide di dedicarsi alla comicità, senza abbandonare però la musica diventando il primo Stand Rap Comedian. Dal 2019 partecipa a programmi Tv comici: è nel cast delle ultime edizioni di "Stand Up Comedy" su Comedy Central ed è stato ospite a Ccn ne "il Salotto con Michela Giraud".

Nel cast artistico del Comedy Village edizione 3 e 4, ha curato gli Open Mic del festival e tenuto il workshop "Ccome Mc fa?". Ha preso il via al Teatro Rosini di Lucignano la stagione teatrale 2025 con quattro appuntamenti dedicati alla stand-up comedy e quattro protagonisti d’eccezione con un ampio curriculum di presenze teatrali e televisive, raccontando la società di oggi senza mezze verità. Quattro serate faccia a faccia con il pubblico, grazie anche alla collaborazione con The Comedy Club, sempre in compagnia di un’apericena firmata, di volta in volta, da locali diversi. Con la consueta cura di Comune di Lucignano e Officine della Cultura.

"La stand-up comedy ha trovato a Lucignano un luogo di elezione ed un pubblico affezionato – ha dichiarato Luca Roccia Baldini, direttore artistico della stagione per Officine della Cultura. – Per noi è un modo diverso per parlare della nostra vita quotidiana, senza rinunciare alla denuncia sociale, alla visione delle tante contraddizioni con cui siamo chiamati a confrontarci e spesso a scontrarci, ma nemmeno al sorriso quando non al riso sfrenato. Una formula che al Teatro Rosini permette una reale prossimità tra l’attore e il pubblico e, dunque, una comunicazione vitale per noi necessaria. Con un grazie all’amministrazione comunale di Lucignano per la condivisione di un’idea e di un progetto di teatro che guarda a chi siamo e a come siamo".

Costo spettacolo + apericena 25 euro. Info 338 8431111.