San Zeno, allerta odori Le contromisure di Aisa "Ridurre i rifiuti organici per verificare i processi"

di Gaia Papi

"Ridurre il conferimento dei rifiuti organici per poter verificare nuovamente la linea di trattamento e il processo di produzione e stabilizzazione anche sotto il profilo microbiologico" è quanto ha richiesto il presidente di Aisa Impianti Giacomo Cherici alle autorità competenti. "Estremamente importante potrà essere anche l’indagine olfattometrica per individuare eventuali altre fonti". Massimo impegno, ma ancora dubbi "circa un gran numero di segnalazioni". E infatti "Aisa, e non solo, aveva parlato di segnalazioni che parevano una sorta di catena di Sant’ Antonio. Ora il problema è stato riconosciuto, anche se non c’è ancora la soluzione" spiega Gabriele Clerissi, che vive sulle colline di Ponte alla Nave. È tra gli esponenti del comitato "Stop puzzo" e spiega: "Riproporre, come ha spiegato il sindaco, uno studio olfattometrico vuol dire allungare i tempi".

Da Palazzo Cavallo, Ghinelli e l’assessore Marco Sacchetti assicurano "massima attenzione al problema dei cattivi odori che insistono su alcune zone" e ricordano che "dalla scorsa estate Arpat e Asl hanno effettuato più di 400 rilevazioni con sopralluoghi e ripetuti controlli su tutta l’area interessata dalle segnalazioni e nell’impianto di San Zeno. Lo scorso fine settimana nelle notti di sabato e di domenica i tecnici comunali hanno fatto sopralluoghi nelle aree limitrofe all’impianto per rilevare la presenza o meno di emissioni odorigene quando il fenomeno si manifesta con più frequenza ed intensità".

Dal suo ossservatorio Clerissi ribatte. "Non è vero che le segnalazioni sono aumentate in estate. Durante l’inverno ne abbiamo fatte di continuo; certo le criticità le sopporti meglio non dovendo tenere le finestre aperte o vivere il giardino. Il cattivo odore scompare in occasione di eventi pubblici, visite delle scuole, concerti, corsa campestre".

Altra questione: la salute. "Qualche sera fa mia moglie dopo essere stata in giardino ad annaffiare le piante, si è sentita male e abbiamo dovuto chiamare l’ambulanza. Il referto parla chiaro: gli odori hanno creato retinite, allergia e problemi respiratori. Quella sera, io sono dovuto entrare in casa e farmi lavaggi nasali e alla gola senza successo. L’odore è persistente, non riesci a mandarlo via da casa nemmeno dopo quattro ore di finestre sigillate", osserva Clerissi. "Abbiamo una bambina di sedici mesi, siamo preoccupati anche per lei".

Poi richiama la relazione di Elena De Sanctis, responsabile igiene e sanità della Asl che sul punto specifico aveva scritto: "Si ritiene che la percezione di odori sgradevoli per periodi di tempo prolungati possa di per se definirsi un pericolo per la salute". De Sanctis aveva richiesto al Comune "una rilevazione olfattometrica ad esperti del settore", in attesa "degli esiti degli approfondimenti di Arpat sull’impianto Aisa (ipotizzato come possibile responsabile del problema)". Clerissi si sofferma su un aspetto: "Non chiediamo che l’impianto venga chiuso ma che rispetti le normative, le procedure esattamente come farebbe una ditta privata. Essendo un’eccellenza degli impianti polo tecnologici se ricevi 58 mila tonnellate di rifiuti e ne tratti 35 (così come si legge in una nota dell’Arpat arrivata per Pec) va da sé che ne rimangono fuori 28 mila tonnellate. Quando verrà fatto l’impianto per trattarli?".