San Valentino tra storia e musei . LoveArt, performance collettiva

In due al museo, al lume di candela al ristorante oppure immersi nell’arte per una performance collettiva. Il San Valentino è ricco di opportunità per tutti gli innamorati e le persone che si vogliono bene. I ristoranti della città sono pronti a riservare tavoli per due offrendo menù dedicati o alla carta. Ma ad Arezzo il 14 febbraio si veste anche di arte e magia: dopo il successo delle prime due giornate, torna LoveArt la performance artistica collettiva aperta a tutti e organizzata dall’Associazione Culturale Ezechiele con la Fondazione Arezzo Intour e Fondazione Guido d’Arezzo. Oggi dalle 15 alle 17, nel Palazzo della Fraternita dei Laici e a Pergentino Spazio delle Arti in via Cavour, si riaprono le porte dell’esposizione dedicata all’amore per poter accogliere tutti coloro che non hanno avuto modo di sperimentare il percorso sensoriale incentrato sui sentimenti. LoveArt è infatti immaginato come un viaggio interattivo che porta i partecipanti alla scoperta di una città perfetta per gli innamorati di ogni età. Si parte dagli spazi della storica Fraternita in Piazza Grande: qui il pubblico viene investito dalla magia di luci, suoni, colori, di una grande istallazione ispirata all’amore e viene invitato a partecipare alla performance artistica mediante la posa di tessere che compongono un grande mosaico. Quindi ogni visitatore riceve una busta che al suo interno contiene la metà di un cuore e una mappa che indica il tragitto da seguire per trovarne l’altra metà. Si arriva così a Pergentino Spazio delle Arti dove, ammirando un’altra istallazione artistica, si conclude il cammino d’amore. L’appuntamento finale con LoveArt è previsto alle 18 quando sul terrazzo della Fraternita andrà in scena un evento spettacolare dedicato a Cupido, che sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook Mosaico di Andreina. Al Museo orodautore alle 16 c’è Crea il tuo gioiello d’Autore love Edition, un laboratorio gratuito crativo per bambini e ragazzi fino a 12 anni. Info: 0575377437. San Valentino al cinema con Uci che pensa alle coppie organizzando una serata all’insegna delle emozioni che solo il grande schermo è in grado di regalare. Quest’anno la programmazione offre una serie di titoli in arrivo nelle sale proprio oggi, come Madame Web, Romeo è Giulietta, Past Lives, I tre moschettieri – Milady e Finalmente l’alba. La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, aderisce alla promozione di ingresso ridotto 2x1 e propone tre appuntamenti, alle 17, 18 e 19: una speciale visita guidata sul tema della passione attraverso il collezionismo e le opere d’arte. A Casa Bruschi con amore è un percorso che permetterà di scoprire una selezione di opere dell’antiquario Ivan Bruschi dedicate al tema dell’amore e della passione: aneddoti, segreti e curiosità da seguire in coppia, ma anche da soli o con gli amici. La visita si concluderà con una dolce sorpresa per tutti. Costo 5 euro a persona, escluso biglietto d’ingresso, consigliato prenotare 0575 354126.

A Lucignano a partire dalle 17, per festeggiare San Valentino c’è "Appunti di Viaggio, Racconti di Toscana tra cultura e cibo" format di eventi di Confesercenti. Protagonista la visita guidata del borgo di Lucignano e del Museo Civico con intervento musicale a cura del violinista Stefano Rondoni per festeggiare San Valentino davanti all’albero d’oro, uno dei capolavori assoluti dell’arte orafa italiana, e cambiarsi una promessa d’amore. Info: 3387417046. Al museo civico di Sansepolcro ingresso ridotto alle coppie e un regalo speciale: la pergamena che racconta il mito di Glauco e Scilla.