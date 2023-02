San Valentino, parole d’amore a La Nazione Una pagina speciale con i vostri messaggi

AREZZO

Una dedica spesso vale più di mille regali. A maggior ragione se vuole gridare al mondo intero l’amore per una persona. San Valentino si sta avvicinando e l’idea de La Nazione è proprio questa. Raccogliere i vostri auguri, pensieri, parole da dedicare alla persona amata.

E se Verba volant, scripta manent, quella scritta sulle nostre pagine, nero su bianco, sarà una promessa indissolubile. Martedì 14 febbraio il nostro giornale tornerà quindi a vestirsi di rosso. A partire da oggi potrete inviare alla nostra casella di posta elettronica e al nostro numero Whatsapp messaggi, dediche, poesie e pensieri alla persona amata. Oppure, se volete, potete utilizzare le nostre pagine per una dichiarazione al vostro amore segreto o per confessare all’ex che in realtà l’amate ancora. Una tradizione, ormai, che riscuote sempre successo. Partecipare è semplice. Potete inviare il vostro messaggio d’amore (breve), con nome dell’autore e a chi è indirizzato, con una mail alla nostra redazione: [email protected] o inviando un messaggio whastapp al numero: 334 6292543. Il giorno di San Valentino tutti i messaggi verranno pubblicati sul nostro giornale.

Tutti i messaggi che ci invierete, soprattutto che vorrete inviare al vostro amato o amata, saranno infatti pubblicati . Con un unico accorgimento: affinché il testo sia pubblicato martedì 14 dovrà arrivare entro e non oltre le ore 15 di lunedì 13. Anche quest’anno quindi La Nazione si mette a disposizione degli innamorati per celebrare la loro festa. Adesso tocca a voi: lasciate volare non solo la fantasia ma anche il cuore e mandateci subito il pensiero più bello dedicato alla vostra dolce metà. Spazio dunque al romanticismo, alla fantasia, senza limiti.