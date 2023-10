San Michele d’Oro a Lampedusa. Il premio dedicato al patrono verrà consegnato a un’isola

Tutto pronto per il San Michele d’Oro. Il sindaco di Lampedusa e Linosa domani riceverà il premio che la città di Castiglion Fiorentino ha voluto assegnare alla comunità delle due isole, in segno di amicizia, riconoscenza e vicinanza per l’impegno dimostrato nel fronteggiare un’emergenza umanitaria a carattere internazionale come quella dell’immigrazione degli ultimi anni.

E’ la prima volta che a ricevere il riconoscimento dedicato al Santo Patrono della città del Palio sarà un’istituzione. L’anno scorso era toccato alla giornalista dell’ammiraglia Mediaset Cesara Buonamici, Toscana Doc, premiata per la sua informazione puntuale e rassicurante nei giorni del covid. Negli anni passati il premio era andato nelle mani del Ct della nazionale di ciclismo su strada Daniele Bennati, mentre nel 2020 a Gennaro Arma, capitano della Diamond Princess, che quando scoppiò l’emergenza covid si ritrovò alla guida di una nave con 4mila persone in quarantena.

E poi andando in dietro nel tempo ricevettero l’encomio Pupo, Brunello Cucinelli, fondatore dell’omonimo brand di alta moda, l’attore Leonardo Pieraccioni e Giovanni Malagò, presidente del Coni."Il Premio dedicato al nostro Santo Patrono, simbolo di forza, coraggio ed equilibrio, quest’anno non sarà consegnato, come nelle precedenti edizioni, a una personalità italiana che si è distinta per merito nel proprio ambito di riferimento, ma a un’istituzione, a un Comune, a un’isola e alla sua gente", spiega il sindaco Mario Agnelli alla vigilia della cerimonia che si svolgerà alle 18 di sabato all’Auditorium di Sant’Angelo al Cassero.

"Un riconoscimento assegnato a tutta la comunità di Lampedusa e Linosa per il valore che questo lembo di terra sul Mediterraneo, ultimo baluardo dei confini italiani ed europei, rappresenta in termini di solidarietà ed emergenza, e per quello spirito di cooperazione che è ingrediente essenziale e predominante per poter vivere in un’isola caratterizzata anche da una considerevole importanza turistica", conclude il sindaco Mario Agnelli. Come detto, a rappresentare la sua gente e la sua terra, nel corso della cerimonia di premiazione ci sarà il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino che, intervistato dalla giornalista Rai Monica Matano, darà voce alla difficile situazione che l’isola vive ogni giorno, ma che affronta accogliendo quotidianamente migranti da ogni angolo del continente africano.