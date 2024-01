San Lorenzo, partono i lavori. Il dipinto della Deposizione torna in chiesa: ecco i tempi

di Claudio Roselli

Da alcuni giorni hanno preso il via a i lavori di rifacimento del pavimento della chiesa di San Lorenzo, in attesa del ritorno della "Deposizione", il dipinto del Rosso Fiorentino che tornerà nella sua sede storica dopo un lungo accurato intervento di restauro effettuato dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Al posto delle piastrelle in ceramica blu, poco consone al contesto architettonico, verranno stese, nella parte visibile e calpestabile, delle mattonelle in cotto. Un’attenzione particolare verrà poi riservata all’impianto di illuminazione e a tutti gli altri aspetti che potranno garantirne le migliori condizioni di conservazione e fruizione. Al fine di anticipare i tempi, nello scorso mese di ottobre alcune realtà associative cittadine, coordinate dalla parrocchia della cattedrale e dalla Pro loco Vivere a Borgo , avevano organizzato e promosso una raccolta fondi per coprire la quota di circa 10mila euro necessaria per far partire materialmente il cantiere, mentre i due terzi dei circa 40mila euro complessivi, necessari alla realizzazione del progetto, saranno forniti dagli oneri della Legge Bucalossi. In contemporanea, la Diocesi di Arezzo, Cortona e aveva provveduto a presentare il progetto di riqualificazione in Soprintendenza, ricevendo nel giro di pochi giorni un riscontro positivo da parte dell’ente. Nei mesi di novembre e dicembre la raccolta fondi è andata avanti in maniera importante e questo ha consentito, in un lasso di tempo piuttosto limitato, di coprire più della metà della cifra preventivata. Ciò è stato possibile grazie all’impegno e alla sensibilità di diversi cittadini, ma anche all’efficacia con cui si sono mobilitati alcuni soggetti del tessuto associativo locale.

Da segnalare diverse iniziative, come quella della Compagnia Artisti che, attraverso la mostra "Ai piedi del Rosso" e con la vendita delle opere degli espositori, ha portato 3425 euro, ma anche quella della Società della Filarmonica dei Perseveranti che ha sostenuto il progetto con le offerte raccolte durante il concerto di Santa Cecilia.

A queste forme di partecipazione si aggiungono poi tutte le donazioni e le offerte che i cittadini hanno iniziato ad effettuare dopo l’evento pubblico che si è tenuto a CasermArcheologica.