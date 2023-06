San Lorentino apre le carriere Colcitrone è l’ultimo sulla lizza

di Sonia Fardelli

Tocca al quartiere di Porta del Foro il compito di aprire la Piazza nella sfida al Buratto di sabato 17 giugno. Subito dopo partirà Porta Santo Spirito, terzo il quartiere di Porta Sant’Andrea e ultimo quello di Porta Crucifera. Questo l’esito dell’estrazione delle carriere di ieri sera in una piazza del Comune gremitissima di persone. Un’ordine che, stando alla cabala, avvantaggia (se mai ce ne fosse bisogno) il quartiere di Porta Santo Spirito che ha vinto quattro volte, due Porta Sant’Andrea e una volta ciascuno Porta Crucifera e Porta del Foro.

In queste otto giostre disputate con questo ordine di carriere, due volte si è vinto agli spareggi e sei volte sono state invece sufficienti le carriere ordinarie. Il quartiere che a giugno è stato più volte estratto per primo è sempre Porta del Foro, che è anche quello che ha corso meno volte in quarta posizione.

Prendendo invece in esame la data il 17 giugno nella storia della Giostra si è corso solo tre volte. La prima volta nel 2001 e ad esultare è stato il quartiere di Porta Crucifera con i giostratori Daniele Gori in sella a Kid e Alessandro Vannozzi su Perla. Capitano Rodolfo Raffaelli e rettore Aldo Brunetti.

Determinante è stato il centro realizzato da Alessandro Vannozzi, mentre Gori ha marcato quattro punti. I rossoverdi in questa occasione tirarono per secondi .Sempre il 17 giugno si è corso anche nel 2006 e questa volta a vincere è stato il quartiere di Porta Sant’Andrea con Enrico Vedovini in sella a Pepè e Stefano Cherici con Lilly Mac Grey che si sono aggiudicati la Giostra con il classico "quattro e quattr’otto", sfidando il Buratto in terza posizione. Rettore era ancora Faliero Papini.

L’ultima volta che si è disputata la giostra il 17 giugno è stato nel 2017 ed è stato un Saracino dominato dal quartiere di Porta Santo Spirito che tirava per primo. Elia Cicerchia e Gianmaria Scortecci hanno tolto ogni chance agli avversari colpendo entrambi il cinque. La sfida di sabato prossimo in notturna è ancora tutta da giocarsi, anche se grandi favoriti partono ancora una volta i gialloblù che vantano due campioni della lizza del calibro di Gianmaria Scortecci e Elia Cicerchia.