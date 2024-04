San Giovanni verso il voto Tassi scende in campo per Vannelli Intanto è gelo con il centrodestra

SAN GIOVANNI

Si allarga l’Alleanza Civica di San Giovanni. In attesa di una fumata bianca – al momento alquanto improbabile – con il centro destra, gli unici, al momento, competitor di Valentina Vadi e del centro sinistra ricevono l’appoggio, ufficializzato in queste ore, dell’associazione Unici&Uniti. E’ stato il presidente Stefano Tassi a rispondere all’appello lanciato da Lisa Vannelli, manifestando la forte intenzione di appoggiare la coalizione. "Vorremmo portare nell’alleanza i nostri valori fondativi: unicità, unione e buona cittadinanza; il valore della formazione, della vita politica, delle virtù, della famiglia, con l’attenzione alla gioventù – ha spiegato Tassi – Condividiamo i valori e gli obiettivi che Lisa ha espresso chiaramente e fermamente nella presentazione della sua candidatura, come ad esempio il senso di appartenenza alla propria città, il ripristino del decoro come base di sviluppo e maggiore sicurezza, l’importanza delle politiche giovanili e sociali per il rilancio culturale, sociale ed economico. Crediamo inoltre che un sindaco, quando si trova davanti a qualsiasi problema o necessità – ha aggiunto – non si debba preoccupare se il problema è di destra o di sinistra ma lo debba solo risolvere per il rispetto del territorio e di tutti i cittadini. Spesso invece gli amministratori tengono in maggior considerazione le indicazioni che arrivano dai vertici del partito piuttosto che la voce dei propri cittadini. E questo è quello che a parer nostro è successo nell’ultimo mandato. Per questo – ha concluso Tassi – crediamo che la migliore scelta per San Giovanni Valdarno sia un governo civico e per il quale siamo pronti, se Lisa sarà d’accordo, a concorrere formando una nostra lista di sostegno".

Pare invece molto complicato l’accordo con il centro destra. "La trattativa è ancora aperta. A patto che il cdx non detti alcuna condizione. La nostra presenza in città è fuori discussione e non accettiamo alcun diktat. Chi vuole aderire al nostro progetto civico è il benvenuto". Questa la posizione delle liste civiche sangiovannesi in risposta all’ultimatum lanciato dal centrodestra di San Giovanni, che si è detto disposto ad appoggiare la candidata Lisa Vannelli, a patto di presentare una lista con i simboli di partito. Proposta giudicata irricevibile.

M.C.