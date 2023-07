San Giovanni. Sopralluogo al cantiere di viale Gramsci

Arezzo, 05 luglio 2023 – A San Giovanni Valdarno stanno andando avanti come da programma gli interventi di riqualificazione di viale Gramsci, a nord della città. Questa mattina, a tre settimane dall’inizio delle opere, il sindaco Valentina Vadi, insieme alla responsabile dell’ufficio lavori pubblici del comune Lucia Ermini, ha incontrato il direttore dei lavori Andrea Cincinelli, il direttore tecnico di cantiere Loris Montalti e la dottoressa forestale Serena Rossi per fare il punto sullo stato di avanzamento degli interventi. Il progetto, condiviso dall’Amministrazione con i cittadini attraverso incontri pubblici svolti lo scorso anno, ha lo scopo primario di mettere in sicurezza i pedoni, con particolare attenzione all’utenza debole che caratterizza l’area soprattutto nel periodo scolastico, ma anche biciclette e veicoli a motore, di contenere la velocità di percorrenza del viale e di fluidificare il traffico veicolare particolarmente intenso in alcune ore della giornata. L’investimento complessivo ammonta a 1.100.000 euro, soldi interamente coperti dai finanziamenti legati all’arrivo delle terre della Tav. Un’opera di fondamentale importanza.

Questa strada era nata come area periferica ma, a seguito dell’espansione di San Giovanni, è ormai a tutti gli effetti inserita all’interno del tessuto urbanizzato. Era quindi necessario riqualificare il tratto e valorizzarne la sua funzione di collegamento tra aree molto importanti. Nella prima fase, che si protrarrà per tutta l’estate, il cantiere interessa il tratto ovest del viale da via Peruzzi fino all’incrocio con via Milano e si concluderà prima dell’inizio dell’attività scolastica a settembre. Come previsto dal crono programma, i lavori sono iniziati dal lato del viale antistante l’Isis ed è in fase di realizzazione il golfo di sosta per gli autobus che permetterà agli studenti di scendere in sicurezza e fluidificare il traffico all’entrata e alla uscita delle scuole. Prossima settimana saranno completate le opere preparatorie alla posa della pavimentazione che sarà realizzata dalla settimana del 24 luglio. Sono state eseguite, inoltre, le opere di ingegneria naturalistica “terre armate” necessarie ad ampliare il marciapiede nel tratto compreso tra i due innesti di via Perugia e, prossima settimana, saranno creati i cordoli, e realizzati i getti. Dal 10 luglio è poi previsto l’abbattimento delle piante fino all’incrocio di via Milano e, dalla settimana del 1 agosto, inizieranno le lavorazioni sul lato opposto in modo da rendere fruibile e sicura l’area di accesso delle scuole prima della ripresa delle lezioni.

“Siamo felici di come stanno procedendo gli interventi – dichiara il sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi – la ditta sta lavorando bene rendendo minimi i disagi per i cittadini. Con questo progetto, che siamo riusciti a condividere con la cittadinanza e che interviene e risolve strutturalmente le criticità maggiori, viale Gramsci acquisirà una nuova fisionomia, sarà un viale più vivibile e sicuro per chi vi abita, per chi nel viale lavora e per chi nel viale viene a scuola”. “Da un punto di vista tecnico - commenta Lucia Ermini – le opere stanno procedendo come avevamo programmato e l’obiettivo principale è quello di concludere la prima fase prima dell’inizio dell’anno scolastico in modo da rendere sicuro il tratto di strada di fronte alle scuole”. “Stiamo cercando di ridurre al minimo i disagi – aggiunge il direttore dei lavori Andrea Cincinelli – il programma è pensato per mantenere il traffico veicolare durante l’intero intervento. I lavori stanno avanzando nei tempi senza particolari problematiche e, di questo passo, l’intervento potrà essere concluso entro fine anno”.