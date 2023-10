San Giovanni si appresta a festeggiare Halloween

Arezzo, 27 ottobre 2023 – Tra terrore e brividi, zucche e ragnatele, dolcetti e scherzetti anche San Giovanni Valdarno si prepara ad una giornata ricca di appuntamenti dedicati a pubblici di tutte le età: racconti dell’orrore, giochi a tema horror, laboratori magici, letture spaventose e film stregati per trascorrere insieme la festività di Halloween il prossimo martedì 31 ottobre. Tanti appuntamenti dedicati a pubblici di tutte le età, organizzati dall’associazione Progetto cittadini attivi insieme alla Pro Loco, al Comune di San Giovanni Valdarno e a Palomar e con la collaborazione di tante realtà sangiovannesi: Gruppo giovani Oratorio e San Pio X, Coriandoli a colori, Ragazzi d’Arnolfo, Gruppo teatrale sangiovannese, Misericordia, Liberarte, associazione culturale Masaccio e From Beyond.

Questa mattina gli eventi sono stati presentati in comune alla presenza del Sindaco Vadi e dei rappresentanti delle molte associazioni coinvolte nell'organizzazioni. Martedì 31 ottobre si inizierà alle 16.30 in piazza Cavour, dove ogni bambino, con l’adulto di riferimento, sarà accolto allo stand dell’accoglienza per l’adesione. Una volta registrati grandi e piccini potranno scegliere quale attività svolgere. Lo spazio "Le piccole zucche" a cura di Progetto Cittadini Attivi sarà dedicato ai più piccini dagli 0 ai 3 anni. Coriandoli a Colori si occuperà del laboratorio truccabimbi e art attack crew insieme al gruppo Giovani Oratorio e San PioX.

I Ragazzi di Arnolfo si dedicheranno all’intaglio: insieme a loro sarà possibile decorare la propria terrificante zucca e portarla a casa alla fine dell’evento. Al centro della piazza Roby J intratterrà grandi e piccini con il video dj set e un momento speciale dedicato alla baby dance con le ragazze del Gruppo giovani di San Pio X e dell’oratorio Don Bosco. Al giga Gaint l’Associazione Liberarte aiuterà i bambini dai 5 anni a colorare e rendere spaventosa San Giovanni, mentre gli stregoni del Gruppo Teatrale Sangiovannese racconteranno fantastiche storie dell’altro terrore ai bambini nel piccolo teatro della paglia. Alle 18 Dj Roby farà ballare grandi e piccini e fino alla chiusura dei laboratori, mentre alle 20.30 l’associazione culturale Masaccio accoglierà in piazza tutti gli stregoni e le streghe per "Il girotondo delle storie di paura".

A Palomar, alle 16.30 nella sezione ragazzi, si terrà lo spettacolo di burattini “C’è un fantasma in biblioteca” per bambini e bambine dai 3 ai 9 anni. Alle 17.30 nella sala multimediale sarà invece proiettato il film “Le streghe”. Infine alle 21.30 nella grande sala conferenze, l’associazione From beyond aspetterà i ragazzi dai 13 anni per “Silenzio”, un gioco di ruolo dal vivo a tema horror investigativo.