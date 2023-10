San Giovanni. Sabato visita guidata alla mostra su Mannozzi

Arezzo, 25 ottobre 2023 – Si chiama “Convivio d’arte” l’evento organizzato dall’associazione D’Arno, amici dei musei e dei monumenti del Valdarno Superiore con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno. Sabato 28 ottobre si terrà una visita guidata aperta ai soci ma anche a tutti i cittadini interessati alla nuova mostra di Terre degli Uffizi “Bizzarro e capriccioso umore’. Giovanni da San Giovanni, pittore senza regola alla corte medicea”. Appuntamento alle ore 17. L’esposizione – a cura di Silvia Benassai, Cristina Gnoni Mavarelli e Valentina Zucchi e, per la sezione del Museo della Basilica, di Michela Martini – si articola come un viaggio speciale nell’arte del pittore sangiovannese attraverso dieci tondi dipinti su stuoia e altre pregevoli opere provenienti dalle Gallerie degli Uffizi e da altre collezioni, tutti accolti fino al 31 marzo 2024 nel Museo delle Terre Nuove e nel Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie.

La mostra è promossa all’interno del programma espositivo di Fondazione CR Firenze e Le Gallerie degli Uffizi, all’interno dei rispettivi progetti Piccoli Grandi Musei e Uffizi Diffusi. A seguire i partecipanti si ritroveranno alla cena sociale dell’associazione d’Arno allestita la circolo Sauro Billi di Ponte alle Forche. L’evento, aperto a tutti. L’ingresso alla mostra e la visita sono gratuiti, offerti dall’associazione mentre la cena ha un costo di 20 euro da pagare al circolo a copertura dei costi.

“Siamo lieti che l’associazione d’Arno abbia scelto il nostro comune e una mostra così prestigiosa come quella di Terre degli Uffizi per la quinta edizione del Convivio d’arte. E’ un piacere per noi accogliere e ospitare iniziative di questo tipo”, ha detto l'assessore alla cultura Fabio Franchi. L’Associazione D’Arno - Amici dei musei e dei monumenti del Valdarno Superiore è attiva dal 2016 nel territorio valdarnese e ha tra le sue finalità “la valorizzazione, la conservazione e la tutela del patrimonio artistico e culturale del territorio del Valdarno Superiore, inteso nelle sue varie componenti e testimonianze, da quelle più antiche sino alle contemporanee”.

"Siamo giunti alla nostra quinta ‘convivale’ – ha spiegato presidente dell’associazione d’Arno Lucia Fiaschi – un appuntamento al quale teniamo molto poiché prezioso per amicizia e condivisione. Sentiamo il bisogno, in questi tempi difficili, di sedere uniti alla tavola, sicuri che il nostro sodalizio, così come altri, siano la sostanza del vivere civile nel nome di valori che portiamo nel cuore e per noi, fra questi, c’è il rispetto per l'illustre patrimonio artistico che gli avi hanno lasciato nelle nostre mani. Ringraziamo di cuore il Comune di San Giovanni per il patrocinio concesso e la dottoressa Michela Martini che ci accompagnerà a visitare la mostra Bizzarro e capriccioso umore. Giovanni da San Giovanni, pittore senza regola alla corte medicea nelle sedi del Museo delle Terre Nuove e del Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie