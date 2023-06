San Giovanni ricorda Sauro Billi

Arezzo, 19 giugno 2023 – Ci sono personaggi che lasciano un solco profondo nel tessuto sociale e associativo di una comunità. È il caso di Sauro Billi, una delle anime, forse la principale, del Circolo del Ponte alle Forche di San Giovanni Valdarno, personaggio amatissimo, impegnato in politica e nel volontariato. Ha lasciato la vita terrena un anno fa, nel giugno del 2022, a pochi giorni dalla festa del Patrono e in occasione del primo anniversario della sua morte il Circolo del Ponte alle Forche ha deciso di organizzare una serie di iniziative in suo ricordo, lui che è stato uno storico presidente. Il rapporto con il suo quartiere e la sua San Giovanni, il suo forte impegno nel sociale con una attenzione particolare per i più deboli e fragili. Il suo guardare ai ragazzi e alla loro formazione coinvolgendo il Circolo in iniziative di sostegno alle scuole del quartiere e della città. Il suo appoggio alle tante società sportive sangiovannesi.

“Per ultimo, ma con grande passione e intelligenza, il suo impegno nella politica e nella vita amministrativa del nostro Comune”, hanno ricordato i promotori. Sarà organizzata anche una tavola rotonda sulla sua figura e la tre giorni di iniziative, che partirà il 23 giugno, si concluderà con l’intitolazione del Circolo del Ponte alle Forche al suo nome.Sauro Billi era una di quelle persone che non potevano passare inosservate. Aveva deciso infatti di dedicare la sua vita alla propria comunità, interessandosi al sociale, al volontariato, alla politica, allo sport. Punto di riferimento del quartiere del Ponte alle Forche, dato che è stato presidente del circolo per tantissimi anni. Insomma, una di quelle persone che quando vengono a mancare si sentono, eccome se si sentono, e San Giovanni, con la sua scomparsa, ha perso una parte della storia di un paese. La sua morte è avvenuta alla soglia degli 80 anni dopo pochi mesi di sofferenza che ne avevano minato il fisico.

Per l’occasione sarà anche ricordato Giuseppe Simonti, vittima degli eccidi Nazifascisti del 1944 nel Comune di Cavriglia intitolandogli, in collaborazione con l’amministrazione Comunale, la piazza limitrofa al Circolo, con l’inaugurazione di un Cippo che ricorda lui e le altre 191 vittime degli eccidi. Insomma, una tre giorni molto intensa nell’attivissimo quartiere del Ponte alle Forche di San Giovanni Valdarno.