San Giovanni racconta la figura di Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena

Arezzo, 24 settembre 2025 – Riformatore, innovatore e protagonista di una stagione di grande trasformazione, Pietro Leopoldo d’Asburgo Lorena, insediatosi come Granduca di Toscana 260 anni fa, torna oggi al centro della memoria collettiva grazie al progetto “Rinascita e Progresso”. Dal 27 settembre al 30 novembre, San Giovanni Valdarno sarà il palcoscenico di un ricco calendario di appuntamenti tra conferenze, passeggiate storiche e performance teatrali, per raccontare la figura illuminata del Granduca e il suo lascito, ancora vivo nelle istituzioni e nella cultura toscana.

L’iniziativa è promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno, in collaborazione con il Museo delle Terre Nuove e la Fondazione MUS.E, con il contributo della Regione Toscana, e si rivolge a tutta la cittadinanza. Il ciclo di eventi prende il via sabato 27 settembre alle 17.30 al Museo delle Terre Nuove con la conferenza Le Riforme di Pietro Leopoldo, affidata al professor Giovanni Cipriani, docente di Storia moderna e di Storia della Toscana all’Università di Firenze.

Un incontro che permetterà di approfondire le trasformazioni decisive introdotte dal Granduca. La settimana successiva, domenica 5 ottobre alle 15.00, sarà la volta di una passeggiata dal centro storico agli argini leopoldini dal titolo Sulle tracce di Pietro Leopoldo a San Giovanni Valdarno. A guidare il percorso saranno la guida turistica Manola Rosadini e la guida ambientale escursionistica Francesco Tassi.

Il calendario prosegue sabato 25 ottobre alle 17.30, ancora al Museo delle Terre Nuove, con la performance teatrale Pietro Leopoldo: l’intervista impossibile a cura di Kanterstrasse, che porterà il pubblico a conoscere il Granduca in maniera originale e coinvolgente. Nella mattinata, è prevista anche una replica speciale riservata agli studenti delle scuole superiori.

Spazio poi alla riflessione giuridica sabato 15 novembre alle 17.30, con la conferenza La Toscana di Pietro Leopoldo. Dall’abolizione della pena di morte a un diritto penale moderno. Interverranno Irene Stolzi (Università di Firenze), Riccardo Nencini (Presidente del Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux) e Cecilia Nava (Vicepresidente di Amnesty International Italia). Il percorso si chiuderà domenica 30 novembre alle 17.00, in occasione della Festa della Toscana, con Living History con Pietro Leopoldo, letture teatralizzate a cura di Fondazione MUS.E, pensate per far rivivere in chiave immersiva le decisioni e gli eventi che hanno segnato la storia del Granducato. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.