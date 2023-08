San Giovanni, incremento dei volumi nelle farmacie comunali

Arezzo, 21 agosto 2023 – L'assemblea dei soci di Farcosan (Farmacie comunali San Giovanni Valdarno) ha approvato il bilancio di esercizio 31 marzo 2022 – 31 marzo 2023 che ha visto un incremento dei volumi di attività delle farmacie comunali di oltre il 10% rispetto all'anno precedente.

Un dato inoltre migliorativo rispetto al mercato toscano di riferimento. "A garanzia dell'impegno al servizio della cittadinanza, nelle due farmacie comunali, oltre all'attività convenzionale con la Regione Toscana, proseguono le iniziative e i servizi aggiuntivi in continuità con l'anno precedente " afferma l'assessore alle partecipate Paola Romei.

Servizio innovativo, per esempio, è il “Pharmap - farmacia al domicilio” che permette di prenotare e di ricevere il farmaco e altri prodotti di farmacia a domicilio, o ad un altro indirizzo indicato, in funzione dei bisogni e delle esigenze dei pazienti. In alcuni periodi dell’anno i costi legati alla consegna sono azzerati.

Continua anche per il 2024 la predisposizione di schede consiglio per informazione ai cittadini su temi riguardanti la salute: benessere donna, nutrizione e benessere, intolleranze alimentari, corretta alimentazione, antiossidanti, vaccinazioni.

Non si ferma neanche l’attività dei test per le intolleranze alimentari, per la sensibilità al glutine e per la diagnosi della disbiosi intestinale. Le farmacie e i farmacisti, inoltre, hanno un ruolo attivo nella campagna vaccinale da Coronavirus, che a San Giovanni Valdarno è partita a luglio 2021, con una delle farmacie coinvolta.

L’attività proseguirà, seguendo le indicazioni regionali, anche per il prossimo anno 2023-2024. Da non dimenticare il servizio di test mediante apparecchi per la determinazione automatica in farmacia dei seguenti parametri nel sangue capillare: glucosio, colesterolo (totale o HDL), trigliceridi, profilo lipidico (colesterolo totale-HDL-LDL-trigliceridi-rapporto colesterolo totale / HDL). Il risultato si ottiene in 2 minuti.

Presso la farmacia comunale 2 è attivo il servizio di elettrocardiogramma, holter cardiaco e holter pressorio da aprile 2022. Per quanto riguarda la prevenzione, con un gesto concreto di attenzione verso tutta la cittadinanza, nei mesi di aprile e settembre sono gratuiti i test per glicemia, pressione e colesterolo.

Il Ministero della Salute ha individuato le farmacie come possibile esercizio dove eseguire la foratura lobi dell’orecchio, per un servizio al cliente svolto in sicurezza. Il servizio è attivo nella farmacia comunale 1. "Insomma, molteplici servizi e massima attenzione alla prevenzione ed alla tutela della salute dei cittadini della città del Masaccio che si rafforzano nel tempo" conclude l'assessore Paola Romei.