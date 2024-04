San Giovanni. Inaugurata la “nuova” Sala della Musica

Arezzo, 09 aprile 2024 – Inaugurata domenica scorsa a San Giovanni Valdarno, nel corso di una cerimonia pubblica, la rinnovata Sala della Musica di Piazza della Libertà, aperta dopo mesi di restyling. I lavori di riqualificazione sono costati 270mila euro, di cui 218mila finanziati dal Ministero della Cultura nell’ambito del “Fondo Cultura”. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Valentina Vadi, il presidente del Concerto Comunale Stefania Ducci, l'ex presidente Stelvio Innocenti e gli assessori della giunta comunale. Prima dell'inaugurazione c'è stata l'esibizione della banda del Concerto Comunale, che prima ha sfilato per il Corso Italia e poi ha allietato i presenti con un concerto nella sala grande della struttura.

Il grosso dell'intervento ha riguardato la manutenzione straordinaria della copertura. Sono stati inoltre effettuati il rifacimento dei controsoffitti e l’inserimento di pannellature fonoassorbenti nella sala principale, il ripristino dei pavimenti di tutto il piano terra, la collocazione di un nuovo bagno, il rifacimento dei servizi igienici esistenti, la sostituzione degli infissi al piano superiore e, al piano inferiore, lato chiasso. Si è provveduto anche alla tinteggiatura delle due facciate e alle varie rifiniture.

"Una giornata di festa per la riapertura della Sala della Musica, luogo storico e simbolico della nostra città - ha detto il sindaco Valentina Vadi - Con i lavori di riqualificazione questo edificio ha acquisito una veste nuova, più decorosa e funzionale dopo che, per tanti, troppi, anni, non erano stati eseguiti interventi all’interno di questa struttura. Per l'intervento ci siamo aggiudicati un bando del Ministero della Cultura dal Fondo Cultura di oltre duecentomila euro che ci ha consentito di intervenire in maniera importante e qualificante". La Sala della Musica è un luogo storico della città. In passato ha ospitato anche molte sedute del consiglio comunale, prima che l’assise si spostasse in Palazzo d’Arnolfo e poi al centro di geotecologie. All’interno dell’edificio sono state organizzate anche molte iniziative pubbliche, non solo di natura politica. Si trova nel cuore della città, nella centralissima piazza della Libertà ed è quindi facilmente raggiungibile. Nel corso dell’inaugurazione c’è stato il discorso del sindaco Vadi e poi una visita alle stanze, rinnovate, della struttura.