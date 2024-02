San Giovanni. In arrivo la delegazione del comune gemellato di Corning

Arezzo, 14 febbraio 2024 – A San Giovanni è in arrivo una delegazione della cittadina americana di Corning, gemellata con il comune valdarnese. Sarà rinnovato il "patto di ferro" che unisce le due comunità e per l'occasione sono state organizzate una serie di iniziative per far conoscere la storia e la cultura statunitense. "L'America, icone, storie e curiosità", questo il titolo degli eventi. La delegazione arriverà in città il 16 febbraio per rinnovare, a distanza di vent'anni, il patto di gemellaggio e l'accordo di reciproca collaborazione. Dopo la missione della città del Marzocco in Usa lo scorso maggio, l'accordo verrà siglato anche in Italia martedì 20 febbraio durante la seduta solenne del consiglio comunale al centro di GeoTecnologie.

Il gruppo statunitense sarà composto da Bill Boland, sindaco di Corning, Michelle Caulfield, sovrintendente scolastico della cittàdina americana, George Bacalles vice preside di una scuola e cittadino influente, Tim Ball professore e presidente del comitato gemellaggio scuola, i rispettivi partner e due studentesse americane di 16 e 17 anni. La delegazione sarà accolta dal sindaco Valentina Vadi, dall'assessore ai gemellaggi e ai rapporti internazionali Fabio Franchi, da Paolo Antonio Ricci referente per i gemellaggi del comune e da Emanuele Bani, presidente del comitato gemellaggi. Prevista una visita alla città e al territorio, per scoprire le bellezze naturali, paesaggistiche e culturali, i percorsi turistici, la ricchezza dei prodotti e delle specialità culinarie. Sono state inoltre organizzate tappe nelle scuole superiori e nelle realtà imprenditoriali del Valdarno.

Non mancheranno gli appuntamenti istituzionali: la mattina di martedì 20 febbraio, prima del consiglio comunale, in forma solenne, si terrà un incontro con le realtà associative culturali, sportive e di promozione del territorio. Il giorno seguente, mercoledì 21 febbraio, gli ospiti saranno accolti in consiglio regionale della Toscana. Ma veniamo alle iniziative messe in campo per far conoscere e apprezzare la storia e la cultura degli States. Si inizia domani alle 21,15 a Palomar con l'evento preparato da Reporter live, Comune di San Giovanni Valdarno e dalla Pro Loco. Andrea Schincaglia condurrà i partecipanti in un viaggio negli Usa, in una serata di intrattenimento culturale tra icone, storie e curiosità. La serata sarà l'occasione di presentare, insieme a due studentesse del liceo linguistico, la cittadina di Corning, nello stato di New York e il gemellaggio con San Giovanni Valdarno.

Tre gli ospiti speciali che guideranno i presenti in un percorso fatto di racconti, musica e immagini. Innanzitutto Samuele Amidei musicista, pianista, concertista e docente al liceo musicale Petrarca di Arezzo. Descriverà la sua esperienza statunitense, oltre a regalare una perla musicale. Ci saranno poi Fabio Melelli giornalista, critico cinematografico, scrittore, sceneggiatore, docente di cinema italiano nel mondo, che si collegherà per raccontare l'America attraverso Hollywood e i grandi registi e attori statunitensi e Roberto Rossi, scrittore, viaggiatore, blogger, amante ed esperto degli Usa parlerà di New York. Quest'ultimo sarà il protagonista di "American dream", il viaggio fotografico coast to coast che ha dato vita alla mostra che sarà allestita alla Pieve di San Giovanni Battista e che verrà inaugurata sabato 17 febbraio alle 17,30. Ogni immagine è dotata di un qr code che permette di vedere sulla mappa il punto esatto dove è stata immortalata. Martedì 20 febbraio, dopo il rinnovo del patto di gemellaggio in consiglio comunale, si terrà infine la "cena con gli amici di Corning" ai saloni della Basilica, aperta a tutti.