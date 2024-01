San Giovanni. Il Pd lancia la candidatura Vadi e lancia un appello alle forze progressiste e riformiste

Arezzo, 18 gennaio 2024 – Il Pd vota compattamente a sostegno della candidatura Vadi e chiede alle forze progressiste e riformiste della città ad unirsi in questo percorso. Nel frattempo la Sinistra, che era stata a fianco delle liste civiche, annuncia di abbandonare l’alleanza a seguito dell’ipotesi di accordo con il centro destra. A San Giovanni la grande macchina elettorale è partita ufficialmente. Martedì sera si è tenuta l’assemblea del Partito Democratico. E' stato avviato ufficialmente il percorso che condurrà alle urne e non è mancata una valutazione positiva sull’operato del sindaco e della giunta in questa legislatura che si avvia al termine. "Il programma elettorale è stato realizzato per la quasi totalità degli obiettivi", ha spiegato il Pd, che ha indicato in Valentina Vadi, con voto unanime degli iscritti, il proprio candidato per affrontare la prossima corsa elettorale.

Allo stesso tempo, per costruire un campo largo di centro sinistra, l’assemblea ha dato mandato alla stessa Vadi e al segretario del partito Andrea Romoli di costruire un’alleanza e una coalizione aperta a tutte le forze progressiste e riformiste della città per costruire un nuovo progetto politico "che prosegua ed arricchisca la buona amministrazione di questi anni. In questa prospettiva - ha concluso il Pd - nelle prossime settimane, saranno promossi incontri con partiti, forze politiche, formazioni civiche di centro sinistra per definire contenuti, idee, obiettivi di questa alleanza per la città".

Ma ci sono novità anche su un altro fronte, quello delle liste civiche sangiovannesi, che devono ancora ufficializzare il nome del candidato. Nei giorni scorsi, sulla stampa, sono uscite notizie circa una serie di abboccamenti tra i civici e il centro destra. Ipotesi che ha provocato l'uscita dall’alleanza del gruppo "Sinistra per San Giovanni Valdarno". "A seguito di quanto letto, abbiamo deciso di interrompere questa esperienza - è stato spiegato in una nota ufficiale da Leonardo Cardinali e Claudio Orlandi - Ci preme ricordare che nelle ultime elezioni provinciali avevamo manifestato le nostre perplessità sull’opportunità di schierarsi con il candidato Polcri. Operazione tutta di Palazzo, in quanto non votavano i cittadini, ma esclusivamente i consiglieri comunali. Sembra si possa fare tutto ed il contrario di tutto, e questo è uno dei motivi per cui sempre meno persone si recano alle urne. Riformisti e Radicali , vecchi e nuovi, hanno lasciato che un intero patrimonio di conquiste regredisse e andasse in rovina - hanno concluso Orlandi e Cardinali - La Sinistra deve ripensarsi e ripartire dalla forza dei principi e della credibilità delle persone. Ridare nuova dignità al lavoro e orientare l’innovazione per una crescita inclusiva e sostenibile. Come diceva Pietro Nenni, la politica non si fa con i sentimenti ….figuriamoci con i risentimenti".