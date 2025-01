San Giovanni e gli Uffizi Diffusi. La città si ricandida per altri eventi

Dopo il successo delle due mostre "Masaccio e Angelico. Dialogo sulla verità nella pittura" e "Giovanni da San Giovanni. Pittore senza regola alla corte medicea" San Giovanni Valdarno intende proseguire la proficua collaborazione con Le Gallerie degli Uffizi e Fondazione CR Firenze e sviluppare per l’anno 2025 una nuova proposta espositiva.

Le Gallerie degli Uffizi chiamano e San Giovanni risponde. Per il terzo anno infatti la città del Marzocco si propone come una delle sedi per il prestigioso progetto "Uffizi Diffusi", iniziativa che ha contribuito in modo significativo alla valorizzazione del patrimonio artistico locale e alla crescita culturale delle comunità del territorio.

Realizzato dalle Gallerie degli Uffizi in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, il piano ha attratto oltre 150.000 visitatori, incrementando le presenze nei musei locali del 30%. Inoltre, il 72% dei visitatori ha detto di aver visitato il museo per la prima volta proprio grazie alla mostra del progetto mentre tra i turisti che hanno pernottato nel territorio il 30% ha indicato in queste mostre il motivo del viaggio.

Anche la città del Marzocco ha avuto il piacere e l’onore di ospitare due mostre di grande impatto culturale: “Masaccio e Angelico. Dialogo sulla verità nella pittura” e “Giovanni da San Giovanni. Pittore senza regola alla corte medicea”, allestite al Museo delle Terre Nuove e al Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie. Le due mostre hanno suscitato un forte interesse, arricchendo il panorama culturale della città e portando un indiscusso beneficio al territorio. Tuttora, grazie all’accordo sottoscritto con le Gallerie a inizio dicembre 2023 e valido per quattro anni eventualmente rinnovabili, il museo delle Terre Nuove ospita otto tondi di Giovanni Mannozzi in deposito temporaneo e ciò costituisce per la sede un’opportunità preziosa per arricchire il percorso di visita e offrire occasioni di approfondimento e di arricchimento per il pubblico.

Con l’annuncio del rinnovo del programma espositivo "Uffizi Diffusi – Terre degli Uffizi", che prevede la possibilità di allestire nuove mostre nei musei della Città Metropolitana di Firenze, di Grosseto e di Arezzo, il Comune di San Giovanni Valdarno ha deciso di candidarsi nuovamente. L’obiettivo è continuare a consolidare la collaborazione con le Gallerie degli Uffizi e Fondazione Cr Firenze e sviluppare nuove proposte espositive per il 2025, al fine di rafforzare ulteriormente il legame tra il territorio e la cultura, attirando nuovi visitatori e offrendo occasioni di approfondimento artistico e culturale.