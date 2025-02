San Giovanni e Corning. Cena con gli studenti Usa per rinnovare l’amicizia

San Giovanni rinnova il legame con la città gemellata di Corning, negli Stati Uniti, con una cena speciale in programma domani, a partire dalle 19,30, nei suggestivi saloni della Basilica. L’evento, aperto a tutta la cittadinanza, rappresenta un momento di condivisione e amicizia, all’insegna della convivialità e della cultura dell’ospitalità.

L’iniziativa si inserisce nel programma di accoglienza dedicato alla delegazione della High School di Corning, giunta nello scorso fine settimana nella città del Marzocco. Gli studenti americani sono stati accolti con calore dagli alunni dei Licei Giovanni da San Giovanni e dell’Isis Valdarno, insieme alla dirigente scolastica Lucia Bacci. Alla cerimonia ufficiale hanno partecipato il sindaco Valentina Vadi, l’assessore alla cultura e ai gemellaggi Fabio Franchi, il presidente del comitato gemellaggi Emanuele Bani e il membro del comitato Paolo Antonio Ricci.

La giornata è stata scandita da momenti solenni e suggestivi. L’ensemble orchestrale scolastico ha eseguito gli inni nazionali italiano e americano, sottolineando il forte legame tra le due comunità. A seguire, l’esibizione degli sbandieratori dei Borghi e Sestieri Fiorentini ha affascinato il pubblico nella palestra del Polo scolastico.

La delegazione statunitense, accompagnata dall’assessore Franchi, ha visitato alcune delle eccellenze culturali della città come il Museo delle Terre Nuove, Casa Masaccio, il Museo della Basilica e la mostra dei Presepi. In questi giorni, poi, studenti e insegnanti americani saranno ospiti delle famiglie locali e parteciperanno ad attività didattiche, vivendo un’esperienza di scambio culturale e crescita reciproca. La cena conviviale in programma domani sarà il momento culminante delle celebrazioni, aperto a tutti coloro che desiderano condividere lo spirito del gemellaggio.

Il costo della serata è fissato in 25 euro per gli adulti e 20 euro per gli studenti. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi alla Pro Loco al numero 0559126268.

Una classica occasione per riscoprire il valore dell’amicizia internazionale e celebrare oltre vent’anni di legami tra San Giovanni Valdarno e Corning. Il patto di gemellaggio, infatti, fu firmato il 19 ottobre del 2004 dall’allora sindaco Mauro Tarchi e da allora, col passare del tempo, il legame si è rafforzato sempre più.

Massimo Bagiardi