San Giovanni. Carbini torna in pista?

Arezzo, 02 ottobre 2023 – Francesco Carbini torna in pista? Così sembra dall'ultima sua uscita sui social, diventati ormai l'agorà di discussioni politiche anche tra maggioranza e opposizione. L'esponente politico, che dopo le ultime sconfitte alle amministrative del 2019 aveva annunciato un passo indietro, si dice pronto a mettersi a disposizione della città se qualcuno lo riterrà opportuno. Dato che siamo ormai vecchi del mestiere, tra le righe emerge in maniera piuttosto esplicita che, se arrivassero da più parti richieste di candidatura per le prossime elezioni del 2024, Carbini le accetterebbe. E sarebbe decisamente clamoroso, considerato quello che accadde dopo l'ultimo voto di cinque anni fa. In realtà Francesco Carbini non si è mai distaccato dalla vita politica cittadina. E non si è mai distaccato soprattutto dalle liste civiche sangiovannesi, come dimostrano le sue presenze costanti alle iniziative del movimento. Insomma, a volte ritornano, come si dice in questi casi, e la possibilità che tra 8 mesi Valentina Vadi debba di nuovo confrontarsi con uno storico avversario non è per niente campata in aria.

Tutto è nato da una polemica che Carbini ha innescato con l'assessore alla cultura del comune di San Giovanni Fabio Franchi a seguito dell'ultimo consiglio comunale. Oggetto del contendere, i lavori all'ex cinema Bucci. "Il mio modo di fare politica è sempre stata passione e impegno civile che ho cercato di mettere a disposizione anche della mia città che sinceramente pensavo potesse riprendere un cammino di sviluppo e rinascita. Così non è stato e non è - ha scritto Carbini - Al di là delle finte inaugurazioni e di un maquillage che è durato come neve al sole, vedo una San Giovanni in decadenza e basta fare una vasca in via maestra per rendersene conto. Ho mille difetti, per carità , ma amo la mia città e non riesco a rassegnarmi a un declino senza limiti. Se necessario, e se qualcuno lo riterrà opportuno, sarò nuovamente a disposizione per riportare la nostra San Giovanni al livello che merita". Insomma tra le righe sembra dire: "se qualcuno me lo chiede io sono pronto a ricandidarmi". Insomma, a San Giovanni i motori iniziano a scaldarsi in vista delle amministrative del 2024. La città andrà al voto per eleggere sindaco e consiglio comunale. Le elezioni si terranno alla fine della primavera prossima.