San Giovanni apre agli ecopunti E così la bolletta Tari sarà scontata

di Francesco Tozzi

Un passo in avanti verso la tariffazione puntuale dei rifiuti.

A San Giovanni arrivano gli ecopunti, il nuovo sistema premiante e incentivante per chi conferisce la nettezza al centro di raccolta situato nel quartiere di Ponte alle Forche. Più punti si accumulano e più aumenta la percentuale di sconto nella parte variabile della bolletta Tari. Alle utenze domestiche che conferiranno utilizzando la tessera SeiCard, saranno riconosciuti degli ecopunti che, una volta accumulati in un limite minimo di 150 punti, porteranno ad una scontistica sulla parte variabile della Tari pari al 20%, in caso di raggiungimento di 200 punti la riduzione salirà al 30%.

Lo sconto verrà poi applicato sulla bollettazione dell’anno successivo, quindi i punti accumulati nel 2023 saranno scalabili nel 2024. La raccolta punti ha la durata dell’anno solare: inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre. La SeiCard da consegnare al Centro di raccolta per il conferimento non dovrà necessariamente appartenere all’intestatario dell’utenza, ma potrà essere utilizzata anche dagli altri componenti del nucleo familiare.

Ad illustrare nel dettaglio la nuova misura è stata l’assessore all’ambiente Laura Ermini (nella foto a destra col sindaco Vadi: "I conferimenti verranno pesati e una volta attenuto il peso in chilogrammi saranno applicati due coefficienti per giungere al riconoscimento del punto. Il progetto ha chiaramente la finalità di incentivare la raccolta differenziata e disincentivare gli abbandono. È importante rilevare come la scontistica in questione vada ad incidere sulla parte variabile della tariffa che poi è quella che si basa sul principio che ‘chi più inquina più paga’ principio a cui adesso si affianca il concetto che ‘chi più differenzia più risparmia’".

"Da quando ci siamo insediati nell’estate del 2019 – ha dichiarato il sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi – abbiamo cominciato a costruire un sistema che ci consentisse di migliorare il dato della raccolta differenziata che era al 39,21% nel 2018, al 46% nel 2019 e che oggi è arrivata, dato non ancora certificato, al 56% con punte che toccano, in alcuni mesi, il 58%. Siamo partiti con la omogeneizzazione del sistema della raccolta dei rifiuti nel territorio comunale con cassonetto stradale che è stata senza dubbio la scelta giusta e adeguata alle esigenze della cittadinanza".

"A questo dato – ha concluso il primo cittadino – si è affiancato un controllo più rigoroso delle postazioni con l’istallazione delle foto trappole e l’introduzione degli ispettori ambientali. A queste misure si aggiunge oggi un sistema premiante per chi smaltirà gli ingombranti al Centro di Raccolta. Tutti passi, questi, che preludono all’introduzione della tariffa corrispettiva puntuale alla quale stiamo già lavorando con il gestore Sei Toscana e che sarà attiva a San Giovanni Valdarno dal 1 gennaio 2025".