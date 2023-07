San Giovanni. Ancora bufera sui lavori di riqualificazione di viale Gramsci

Arezzo, 18 luglio 2023 – Il capogruppo del Movimento 5 Stelle di San Giovanni Tommaso Pierazzi ha depositato un’interrogazione a risposta scritta alla giunta Vadi per conoscere in modo più approfondito alcuni passaggi, definiti non sufficiantemente approfonditi, sulla riqualificazione di viale Gramsci. “In particolare, quello che ci preoccupa è sapere se esiste una stima del tipo di inquinanti e di gas serra che a parere nostro potrebbero non essere più catturati in modo significativo, e quindi non eliminati dall’aria a danno della salute dei cittadini – ha spiegato – Chiediamo soprattutto se è stata presa in considerazione la possibilità di incremento della tossicità dell’area per chi ci abita, anche considerato che è una zona con traffico di norma rilevante e con ore di “picco” come, ad esempio, all’ingresso ed uscita delle scuole, del trasferimento dei lavoratori al mattino e alla sera. In aggiunta a tutto questo chiediamo se è stato stimato l’aumento di temperatura medio e medio-massimo e di ventosità in seguito all’asportazione della copertura arborea”.

“Quello che però ci colpisce – ha aggiunto Pierazzi – è che non abbiamo riscontrato dagli atti in nostro possesso la relazione dell’agronomo o di un dottore forestale. Per questo abbiamo chiesto se è stato interpellato e quale è stata la sua valutazione in merito all’abbattimento dei tigli. Ricordando che il Comune non può non essere a conoscenza di questi essenziali parametri di valutazione, visto che ha partecipato – e vinto – il bando per il Progetto “Carbon Neutral” della Regione Toscana, che proprio era ed è incentrato su questi parametri, valutazioni e obiettivi, siamo fiduciosi sulla celerità delle risposte. Riteniamo che i cittadini sangiovannesi”, ha concluso il Movimento 5 Stelle.

Nei giorni scorsi Pierazzi aveva sferrato un attacco durissimo in merito ai lavori di rifacimento di viale Gramsci, che sono partiti da qualche settimana. L’esponente pentastellato, in primo luogo, si era soffermato sul taglio degli alberi, non prima di avere criticato l’amministrazione comunale per non aver ascoltato il territorio, per non aver messo in campo azioni ecosostenibili, per una tutela dell’ambiente definita inesistente e per una “mancanza di visione complessiva della città”. “Al di là della scelta scellerata di tagliare i tigli che storicamente identificavano questa arteria – aveva spiegato – ci domandiamo chi ha avuto l’idea geniale di procedere al loro abbattimento proprio nel periodo in cui le chiome sono al massimo della loro espansione e fungono da ombra agli edifici, permettendo alle famiglie di ridurre l’utilizzo dell’aria condizionata. I cittadini dovrebbero chiedere un risarcimento all’amministrazione cittadina per l’aggravio di costi non previsto che dovranno sostenere”.