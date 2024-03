San Giovanni. A Palomar lettura performativa di Carnasciale

Arezzo, 22 marzo 2024 – A San Giovanni proseguono gli appuntamenti con Le piazze del sapere, rassegna per la promozione della lettura promossa dal Comune con la collaborazione di Unicoop Firenze – Bibliocoop e associazione culturale Pandora. Domenica 24 marzo alle 17,30 a Palomar, la Casa della cultura si terrà la lettura performativa di Carnasciale a cui seguirà una conversazione con l'autrice Marisa Caruso di Black Label. Interverranno per la performance Bettina Borri, Francesca Chiarotto, Gianna Ghiandelli e Cinizia Macerini e per la conversazione Andrea Benei, fondatore delle Edizioni Sido. Sarà presente l'autrice Marisa Caruso. Carnasciale è un inno al piacere, all’intelligenza e alla forza della materia di cui siamo fatti, il principio primo, il nostro corpo, la carne.

Un almanacco perpetuo per accendere la gioia e le verità liberatorie dell’antichissimo rituale del mascherarsi. Ovvero spogliarsi, ringraziarsi e festeggiarsi. Un oggetto letterario che accoglie la tradizione arcaica delle celebrazioni carnascialesche con un design contemporaneo che mescola immagini e parole, innesti e scoperte. Mese dopo mese, Carnasciale sovverte l’ordine del classico calendario per portare lo spirito della carnalità nel nostro quotidiano. Quello spirito lieto, magico e irrequieto che vive senza paura e senza cura dentro di ciascuno di noi. Da esibire disteso per godere delle doppie pagine o da appendere per farne un manifesto, Carnasciale è un nuovo modo per riscoprire il sorriso, i segreti e i poteri della divinità cocente e scatenata che abitiamo ogni giorno: il nostro meraviglioso essere di carne.