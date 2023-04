San Donato, sit-in dei sindacati Via alla protesta

Oggi a partire da mezzogiorno presidio Cgil, Cisl e Uil di fronte all’ospedale San Donato di Arezzo. "E’ una delle iniziative che abbiamo programmato a livello locale in vista del 6 maggio" ricorda Gianmaria Accia, segretario provinciale della Fp Cgil. I sindacati confederali hanno "deciso insieme di attuare una fase di mobilitazione unitaria con una campagna di assemblee nei luoghi di lavoro e nei territori", aggiunge. La mobilitazione culminerà con tre manifestazioni interregionali. Quella per l’Italia centrale sarà la prima ed è in calendario il 6 maggio a Bologna. L’obiettivo è ottenere "un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali", chiosa Accia.