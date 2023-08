San Donato, la prima del vescovo "Mi richiamo al suo impegno: più ruoli ai giovani nella diocesi"

di Lucia Bigozzi

Risponde al telefono da Lisbona, un minuto prima di salire sull’areo che lo riporta ad Arezzo. Ci tiene a dire: "Anticipo volentieri il rientro in città per essere già da domattina (oggi, ndr) a vivere con gli aretini questa giornata così importante dedicata a San Donato". Sorride il vescovo Andrea, e pure questo è un modo per raccontare il cammino condiviso con gli oltre quattrocento giovani della diocesi aretina in Portogallo.

Vescovo Andrea, chiude la Giornata mondiale della Gioventù con quale bilancio?

"Per me è stata una bella occasione di conoscenza dei giovani della nostra diocesi. Da pochi mesi sono ad Arezzo ma questa esperienza è stata la prima esperienza intensa in cui concretizzare la volontà di cambiare con i giovani manifestata al mio arrivo in città. Vivere con loro questa opportunità ha permesso di condividere le catechesi e i momenti bello che aiutano a crescere".

Che idea si è fatto dei giovani aretini?

"Ho visto ragazzi con la voglia di esserci; stare con le loro idee nella società ma anche nella Chiesa. Da loro arriva la sollecitazione a creare più occasioni in cui essere partecipi. Un passaggio che sembra un nuovo inizio per questa generazione. Ho visto giovani pur con le loro particolarità, che hanno idea chiare, valori di fondo o cercano radici per costruire e migliorare".

C’è un momento dell’incontro con oltre quattrocento giovani aretini che non dimentica?

"Anzitutto sono contento della partecipazione numerosa. Il momento bello vissuto con loro è stata la quotidianità; il fare colazione insieme, dormire nella palestra della parrocchia, insomma: la normalità. E da parte loro ho visto un atteggiamento di amicizia e accoglienza".

E sul piano liturgico?

"Il giorno della Via Crucis per me è stato molto intenso ed emotivamente coinvolgente. Eppoi le ultime due giornate insieme a Papa Francesco, la veglia di preghiera sabato sera e la Messa stamani (ieri, ndr). La sensazione di trovarsi in un luogo con un milione e mezzo di giovani è davvero molto bella e ricca di significato".

Cosa resta di questa esperienza e come la tradurrà nel suo rapporto con i giovani della diocesi?

"Dopo questa esperienza, per me i giovani avranno un volto ancora più concreto e parrocchie di riferimento, nel senso che vivrò il rapporto con i giovani nella quotidianità e nelle scelte della vita diocesana, sento che dovrò coinvolgerli e ascoltare anche il loro parere, inserendoli nei vari ruoli e ambienti, anche decisionali, della diocesi".

E oggi vivrà il suo primo San Donato. Con quale approccio?

"È un altro momento molto intenso per la diocesi e per la città che festeggia il suo patrono. Per me è un’occasione ulteriore di entrare nella tradizione della diocesi nella sua dimensione vitale. E celebrare un vescovo come patrono, vuol dire sentirci richiamati ad essere testimoni e annunciatori di questa bella notizia che è il Vangelo".

Si ispira al suo operato?

"San Donato ha portato il Vangelo nella diocesi e io mi richiamo al suo impegno, lo sento vicino e mi affido alla sua intercessione".